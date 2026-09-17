張俊傑仍在逃！竹聯「小麥可」投案 警追南逃路線

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，涉嫌協助破壞電子手鐶、陪同南下的竹聯幫要角「小麥可」陳威達，遭通緝後今天由律師陪同前往刑事局投案，目前由刑事局進行人別確認，完成後將押往新店警分局偵訊，警方將追查張俊傑逃亡路線及後續藏身處。

檢警調查，陳威達涉嫌在本月6日張俊傑逃亡當天，於台北市大安森林公園協助破壞電子手鐶，之後陪同張變裝、轉換交通工具一路南下嘉義，再由其他人接手協助逃亡。台北地檢署14日認定兩人均有逃亡、藏匿情形，對張俊傑、陳威達發布通緝。

陳遭通緝後一度行蹤不明，今天透過律師聯繫刑事局表達投案意願，近午現身刑事局。由於陳是目前已知直接參與張俊傑逃亡初期的重要人物，刑事局先進行身分及通緝資料確認，隨後交由主辦案件的新店分局接手偵訊。

專案小組目前已追出張俊傑南逃的接應網絡，張俊傑11日仍曾透過友人在台南向25歲伍姓裝潢工借車，警方昨晚在台南歸仁拘提伍男，檢警目前研判張俊傑仍在境內。

警方將進一步釐清陳威達如何與張俊傑聯繫、破壞電子手鐶是否事先規畫、南下嘉義後由何人接手，以及陳最後掌握張俊傑行蹤的時間、地點，追查張目前可能藏匿處所。