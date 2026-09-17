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空屋竟設籍多人！連江地檢啟動幽靈人口查核　檢察長親自上門勘查

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖選戰進入查賄關鍵期，連江地檢署啟動第二階段幽靈人口查核，檢察長劉俊杰今天上午率警、調查單位人員，前往南竿鄉一處「空屋設籍」地點實地勘查，針對一址多戶、一戶多人及空屋、毀屋設籍等情形，進一步釐清戶籍人口是否確實居住當地。

連江地檢署表示，9月14日召開第二次查察賄選及幽靈人口策略會議後，已結合戶政機關、連江縣警察局及馬祖調查站，針對連江四鄉五島可能涉及虛偽遷徙戶籍的高風險情形展開第二階段調查，藉由實地查訪、資料比對等方式，逐步釐清是否有人為取得投票權而虛偽遷徙戶籍。

劉俊杰今天上午率連江縣警察局長孫成儒、刑警隊長馬嘉宏、南竿警察所長劉佳嘉及馬祖調查站主任歸國光，前往南竿一棟設有多人戶籍的空屋勘查，檢警調人員在屋前空地以目視方式了解現場狀況，並將地檢署製作的法律宣導信投入信箱，透過預防宣導方式提醒民眾，切勿為特定候選人而虛偽遷徙戶籍。

地檢署指出，依刑法及公職人員選舉罷免法規定，若意圖使特定候選人當選，而以虛偽遷徙戶籍取得投票權並投票，恐涉及刑責，最高可處5年以下有期徒刑；若候選人、樁腳或支持者提供虛設戶籍選民返鄉投票所需的機票、船票、食宿費，甚至直接交付金錢要求投票支持，也可能構成賄選，最高可處10年有期徒刑，並得併科罰金。

除了查核幽靈人口，連江地檢署也同步把反賄選宣導觸角深入地方，劉俊杰今天上午與警、調查人員一同拜訪南竿鄉復興村村長候選人陳玉媛、曹常永，以及津沙村村長候選人邱財寶；昨天則前往四維村拜訪村長候選人曹惠蘭。

劉俊杰拜訪候選人時，均親自遞交依最高檢察署指示製作的「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」，呼籲候選人共同響應「不買票、不賣票、拒絕虛偽遷徙戶籍」，以合法方式參選，也鼓勵地方人士主動檢舉賄選及其他妨害選舉犯罪。

連江地檢署表示，隨著地方選舉腳步接近，查賄及幽靈人口查核將持續進行，檢警調將從戶籍異常、實際居住情形等面向交叉查核，對涉嫌以虛偽遷徙戶籍影響選舉結果者依法查辦，同時透過宣導降低民眾因一時僥倖而觸法的風險。

連江地檢署檢察長劉俊杰今天上午與警、調查人員一同拜訪南竿鄉的村長候選人，宣導反賄選。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長劉俊杰今天上午與警、調查人員一同拜訪南竿鄉的村長候選人，宣導反賄選。圖／連江地檢署提供

連江地檢署啟動第二階段幽靈人口查核，檢察長劉俊杰（右三）今天上午率警、調查單位人員，前往南竿鄉一處「空屋設籍」地點實地勘查，針對一址多戶、一戶多人及空屋、毀屋設籍等情形，進一步釐清戶籍人口是否確實居住當地。圖／連江地檢署提供
連江地檢署啟動第二階段幽靈人口查核，檢察長劉俊杰（右三）今天上午率警、調查單位人員，前往南竿鄉一處「空屋設籍」地點實地勘查，針對一址多戶、一戶多人及空屋、毀屋設籍等情形，進一步釐清戶籍人口是否確實居住當地。圖／連江地檢署提供

幽靈人口 馬祖 戶籍 2026九合一選舉 連江縣選舉

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