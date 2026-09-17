獨／涉助共諜張俊傑潛逃 竹聯幫義堂「小麥可」投案押往新店分局偵訊

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中協助張俊傑破壞電子手環，再從台北陪同張俊傑南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝。據可靠消息指出。小麥可透過律師聯繫刑事局，表達要主動投案意願，下午由律師陪途前往刑事局歸案，現正押解前往新店警分局偵訊中。

據了解，陳威達的角色是負責安排張俊傑從台北逃亡至嘉義，但張俊傑事後要如何潛逃？潛逃地點為何？陳威達並不知情。由於刑事局發布緊急查緝專案，懸賞100萬檢舉獎金，陳威達決定主動到案說明。

據調查，陳威達疑受藏鏡人指示，9月6日協助張俊傑在大安森林公園破壞電子手環後，兩人變裝連換3台計程車，從萬華、桃園一路夜奔嘉義，由周煥凱提供車輛給陳威達，陳威達開車在嘉義地區將張俊傑交給陳厚彰，改由陳厚彰開車把張俊傑送往高雄，最後由陳俊翰開豪華商務車接手，逃南部流竄，並安排飯店住宿等事宜。

陳威達7日在嘉義由雲林友人潘信義接送，車輛北上開往台中後，陳威達下車不知去向，檢警全面查緝陳威達下落，陳威達經過多日換地方躲藏，決定今天透過律師表達主動投案意願。

此外，新店分局昨天在台南歸仁拘提從事裝潢的伍姓男子，伍男負責提供車輛給張俊傑逃亡，是全案第8名共犯，研判張俊傑仍在境內。