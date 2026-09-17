接單潑糞才賺3萬！北市警逮弘仁會4嫌遙控少年犯案 主嫌通緝要關5年半

雙北地區知名連鎖按摩店因前股東6000萬元債務糾紛，今年5月起遭黑幫暴力滋擾，不僅被逼簽股權讓渡書，還被潑漆、潑屎、丟蛇及寄防彈衣恐嚇。北市警士林分局經兩波掃蕩，逮捕竹聯幫弘仁會王姓成員等10人，透過數位鑑識向上溯源，本月8日再逮幕後主嫌陳男等4人。檢方訊後均向法院聲請羈押，但士林地院裁定3.5萬元不等金額交保；陳男因通緝身分，須執行5年6月徒刑，一併解送歸案。

警方調查，該按摩店因前股東債務問題遭無辜波及，警方7月20日獲報店家被潑漆、潑糞，當場逮捕3名犯案少年，隨後查獲37歲王姓男子等人，專案小組將扣案手機數位鑑識，還原通訊軟體群組對話，發現幕後指揮者是25歲竹聯幫弘仁會陳姓男子。

據了解，陳男因涉2案詐欺遭通緝，長期躲藏在台中遙控犯案，專門「接單」從事暴力討債集團，每案收2至3萬元報酬，透過女友19歲劉姓女子、22歲李姓男子和李男女友18歲翁姓女子協助聯繫、教唆執行潑漆、潑糞。

警方追查發現，李男與翁女除涉暴力討債，還兼任詐騙集團「行動水房」工作，負責收取人頭帳戶金融卡，並載送泰國籍車手四處提領詐款後交付上游，每日不法獲利高達50餘萬元。

專案小組搜證完畢，本月8日兵分多路發動第三波行動，在台中、苗栗、台南等地將陳男等4人拘提到案，查扣毒品咖啡包、贓款8萬9500元、手機及筆記型電腦等證物，警詢後依恐嚇、組織犯罪、毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

檢方複訊後認為4人涉案重大且有反覆實施之虞，依法向士林地方法院聲請羈押；不過，法院審理後裁定陳男3萬元交保（詐欺通緝，另解送歸案）、李男及翁女各以3.5萬元交保，劉女則獲限制住居，讓警方大嘆是不是又遇到「人權法官」。

警方至台中攻堅拘提陳姓主嫌。記者翁至成／翻攝

警方至台中攻堅拘提陳姓主嫌。記者翁至成／翻攝

少年受教唆至店內潑漆。記者翁至成／翻攝

警方查扣毒品咖啡包、贓款8萬9500元、手機及筆記型電腦等證物。記者翁至成／翻攝

潑糞畫面。記者翁至成／翻攝