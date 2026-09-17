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辦免費按摩活動涉賄選 新北三重里長10萬元交保
新北地檢署接獲情資，三重某現任里長涉提供免費按摩賄賂選民，檢警昨天發動搜索約談11人，複訊後該里長以10萬元交保，2位按摩師分別以2萬元交保、限制住居。
據了解，三重區劉姓里長為尋求連任，涉嫌舉辦免費經絡按摩活動，向社區大樓居民提供免費按摩行賄。新北檢獲報後，指派檢察官張勝傑指揮新北市警察局三重分局、新北檢重案支援中心檢察事務官組成專案小組偵辦。
專案小組昨天上午前往劉姓里長住處搜索，共約談11人到案說明。訊問後認該里長及按摩師均涉犯公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，諭知劉姓里長新台幣10萬元交保，2位按摩師則分別以2萬元交保、限制住居，其餘8人請回。
新北檢強調，賄選手法不以直接交付現金為限，凡提供具經濟價值財物、免費餐飲、勞務或其他不正利益，意圖作為對價，使有投票權人為一定投票權行使，均可能涉嫌賄選犯罪。候選人及相關人員切勿心存僥倖，檢方將持續蒐報查察賄選情資，嚴查速辦。
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