辦免費按摩活動涉賄選　新北三重里長10萬元交保

雙北地區知名連鎖按摩店因前股東6000萬元債務糾紛，今年5月起遭黑幫暴力滋擾，不僅被逼簽股權讓渡書，還被潑漆、潑屎、丟蛇及寄防彈衣恐嚇。北市警士林分局經兩波掃蕩，逮捕竹聯幫弘仁會王姓成員等10人，透過數位鑑識向上溯源，本月8日再逮幕後主嫌陳男等4人。檢方訊後均向法院聲請羈押，但士林地院裁定3.5萬元不等金額交保；陳男因通緝身分，須執行5年6月徒刑，一併解送歸案。

2026-09-17 12:13