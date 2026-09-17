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網放話中正紀念堂隨機砍人 蔣萬安下令最高標準因應：警已掌握IP

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

Threads傳出有網友發文預告「無差別攻擊」，一個貼文聲稱17日（今天）下午2點整，將持瑞士刀前往中正紀念堂攻擊，還說「不要怨我，去怨社會」，引發民眾恐慌報警。台北市長蔣萬安今天也表示，會最高標準因應，任何牽涉到公共安全的部分，絕不掉以輕心。

對於有網友放話要在中正紀念堂持刀無差別攻擊一事？聯合市刑大科偵隊成立專案小組追查，發現發文帳號位在境外，且屬於推播娛樂城廣告的新帳號，不排除是為博取流量刻意造謠，目前該帳號已關閉。

蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會受訪被問到此事，蔣說，警方有掌握相關的IP，同時也已經全面提升相關的周邊部署。另一方面，也會最高標準來因應，任何牽涉到公共安全的部分，絕不掉以輕心。

台北市長蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會受訪被問到有網友稱持包無差別攻擊一事，蔣說，警方有掌握相關的IP，同時也已經全面提升相關的周邊部署。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會受訪被問到有網友稱持包無差別攻擊一事，蔣說，警方有掌握相關的IP，同時也已經全面提升相關的周邊部署。記者林麗玉／攝影

中正紀念堂 蔣萬安 流量

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