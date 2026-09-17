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網放話中正紀念堂隨機砍人 蔣萬安下令最高標準因應：警已掌握IP
Threads傳出有網友發文預告「無差別攻擊」，一個貼文聲稱17日（今天）下午2點整，將持瑞士刀前往中正紀念堂攻擊，還說「不要怨我，去怨社會」，引發民眾恐慌報警。台北市長蔣萬安今天也表示，會最高標準因應，任何牽涉到公共安全的部分，絕不掉以輕心。
對於有網友放話要在中正紀念堂持刀無差別攻擊一事？聯合市刑大科偵隊成立專案小組追查，發現發文帳號位在境外，且屬於推播娛樂城廣告的新帳號，不排除是為博取流量刻意造謠，目前該帳號已關閉。
蔣萬安今天上午出席宗教團體表揚大會受訪被問到此事，蔣說，警方有掌握相關的IP，同時也已經全面提升相關的周邊部署。另一方面，也會最高標準來因應，任何牽涉到公共安全的部分，絕不掉以輕心。
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