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影／高金素梅前助理潛逃12天現身台南借車 檢警逮第8名共犯

聯合報／ 記者張宏業王長鼎／連線即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中安排逃亡路線，前天對張俊傑及陳威達發布通緝，專案小組查出，本月11日，張俊傑透過友人出面，到台南向1名伍姓裝潢工人借車，繼續在南台灣流竄，新店分局昨天在歸仁拘提伍男，也是全案第8名共犯，研判張俊傑仍在境內。

據了解，伍男是從事裝潢工作，他供稱根本不認識張俊傑，是友人臨時找他借車，稱有「朋友」需要車輛使用，他才提供車輛，不知是張俊傑要用，由於當時張俊傑落跑事件已曝光，但伍男堅稱並不知對方身分，全案依藏匿人犯罪偵辦，預計下午移送台北地檢署複訊。

張俊傑迄今下落不明，刑事局前天發布緊急查緝專刊，請民眾提供有效情資，經查證屬實並協助查緝到案者，提供最高100萬元檢舉獎金。

檢警查出，伍男是全案第5個借車給張俊傑的共犯，檢警擴大調閱監視器，發現張俊傑將車輛開上國道，流竄在台南、高雄間，之後又向2至3人借車逃亡，目前正全力追緝其他共犯。

陳威達疑受藏鏡人指示，9月6日協助張俊傑在大安森林公園破壞電子手環後，兩人變裝連換3台計程車，從萬華、桃園一路夜奔嘉義，由周煥凱提供車輛給陳威達，陳威達開車在嘉義地區將張俊傑交給陳厚彰，改由陳厚彰開車把張俊傑送往高雄，最後由陳俊翰開豪華商務車接手，逃南部流竄，並安排飯店住宿等事宜。

陳威達7日在嘉義由雲林友人潘信義接送，車輛北上開往台中後，陳威達下車即不知去向，檢警也同步查緝陳威達下落。

張俊傑逃亡後檢警共發動7次搜索，拘提8名共犯到案，周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰4人羈押禁見、陳彥安10萬交保、陳俊偉5萬交保、女子陳采薰2萬交保。

檢警偵辦高金前助理張俊傑逃亡案，昨天在台南歸仁拘提第8名接應共犯到案。記者王長鼎／翻攝
檢警偵辦高金前助理張俊傑逃亡案，昨天在台南歸仁拘提第8名接應共犯到案。記者王長鼎／翻攝

高金素梅 台南 張俊傑 共諜

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