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新莊美甲店遭砸店潑紅漆！4人被逮稱「臉書委託」動手給5千元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區1間美甲店44歲黃姓女老闆，疑與人有感情及債務糾紛，前天遭人持鐵鎚砸毀美甲店玻璃並潑紅漆。新莊警24小時內逮捕蔡男等4嫌，4人供稱是在網路上看到委託砸店的廣告才會犯案，警方詢後依毀損罪送辦並追查是否有幕後指使者。

據了解，在民安西路經營美甲店的黃女，之前向林姓男友借了200萬，後來雙方因故分手產生感情糾紛，另外還有房屋產權紛爭。不料前天（15日）下午有4男來到黃女的美甲店，其中2人分持持鐵鎚、油漆敲毀店家玻璃及潑灑店內，另2人在旁錄影及把風，犯案過程不到1分鐘，得逞後隨即逃逸。

新莊警獲報立即調閱監視器，發現4人犯案前購買油漆、容器等物品，犯案後更換帽子、口罩、搭乘計程車規避查緝，最後搭乘高鐵前往中部。警方鎖定蔡男、陳男、束男、李男等4人涉案及落腳處，昨天中午至台中將蔡男等4人拘提到案，查扣手機、毒品、吸食器等證物。

蔡男等4人供稱是在臉書看到廣告，對方宣稱只要砸店就可以拿到5000元，警方目前正深入釐清4人確切犯案動機及是否受人指使，詢後將依毀損等罪嫌送辦。

美甲店被潑紅漆。記者黃子騰／翻攝
美甲店被潑紅漆。記者黃子騰／翻攝

新莊警南下台中逮捕蔡男等4人。記者黃子騰／翻攝
新莊警南下台中逮捕蔡男等4人。記者黃子騰／翻攝

美甲店玻璃門被砸破裂。記者黃子騰／翻攝
美甲店玻璃門被砸破裂。記者黃子騰／翻攝

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