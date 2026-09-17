溪湖餐敘涉賄選！彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮...彰檢聲押

彰化縣議會今年6月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員後，認為彰化縣議長謝典霖，其父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬、和劉姓、黃姓地方人士涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。

彰化縣議會於今年6月間有溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署即分案由檢察官偵辦，並指揮彰化縣調查站調查官向彰化縣議會調取相關資料後，持彰化地方法院核發的搜索票，至被告住居所等9處執行搜索，並查扣相關證物。

彰化地檢署指出，經彰檢專案團隊檢察官訊問後，認他們等人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕，並向彰化地方法院聲請羈押。另其他共犯陳姓等7人均認涉犯投票行賄罪嫌，但尚無羈押必要，分別交保3萬元至10萬元，其餘選民近10人則均請回。