影／台南30歲男深夜闖紅燈 駕駛座下包包打開滿滿毒品

30歲陳姓男子昨天凌晨疑似開車運送毒品販毒，行經台南北區中華北路一段與大和路口還闖紅燈，當場被巡邏員警發現攔下；警方原本僅要開罰單，但眼尖見駕駛座下方有一個包包，經陳同意，打開竟有愷他命8包、毒咖啡包38包及彩虹菸2袋共36支等毒品，將他逮捕送辦。

台南市警第五分局公園派出所所長王瑞勳說明，昨天0時20分，員警巡邏經過台南市北區中華北路一段與大和路口，發現一輛轎車闖紅燈，追上攔查；經駕駛同意搜索，在車內查獲愷他命、毒品咖啡包及彩虹菸等證物，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

據了解，陳姓男子當時覺得員警要開罰單就開，出示證件，神情並未有異；但員警在詢問及盤查過程，從他打開的駕駛座車門，眼尖看到下方有一個包包，詢問「包包能看一下嗎」，此時陳神情有些緊張，但沒有拒絕，回稱「要看就看」，結果打開竟有一堆毒品。

警方確認，包包內有愷他命8包、毒品咖啡包38包及毒品彩虹菸2袋共36支，另查扣手機3支及疑似販毒不法所得1萬900元；現場初步檢驗結果，毒品分別呈愷他命、安非他命及卡西酮陽性反應，不過陳的唾液毒品快篩，結果呈陰性反應。

警方將陳逮捕帶回偵辦。依法採集尿液送驗，全案依涉嫌意圖販賣而持有毒品等罪嫌移送偵辦；分局指出，警方將持續強化巡邏及查緝作為，從源頭打擊毒品犯罪，駕駛人切勿心存僥倖，酒後或施用毒品後均不得駕車，以維護道路交通安全。

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30歲陳姓男子昨天凌晨疑似開車運送毒品販毒還闖紅燈，當場被巡邏員警發現攔下，逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝

30歲陳姓男子昨天凌晨疑似開車運送毒品販毒還闖紅燈，當場被巡邏員警發現攔下，逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝