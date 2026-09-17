剴剴案…社工界：陳尚潔已盡義務 無保證人地位

剴剴案社工陳尚潔，一審被依過失致死判刑二年，二審昨首度開庭。檢方主張二年刑度過輕，陳女律師則認為陳已經盡到收出養社工義務，應判無罪，基層社工界認同此說法，且陳在本案中並無保證人地位，衛福部作為中央主管機關應協助釐清。對此，衛福部指出，正盤點各項法規及指引，盼明確區分職責。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸昨全程旁聽二審過程，他表示，認同律師主張，認為陳女僅是收出養社工，與處理兒虐事件的兒少保護社工職責不同，案件中她已盡應盡義務，且不應有保證人地位。

本案為我國史上首樁社工因執行職務被依過失致死起訴案件，引發社工界譁然，衛福部擬委託專業團體舉辦「社工司法論壇」，盼促進司法與社工專業交流、相互理解。沈曜逸指出，衛福部應釐清本案社工是否有保證人地位，並對外清楚說明，因不同類型社工分工極細，建議舉辦社工與法界對話相關會議時，邀集具收出養社工專業背景者提供意見，而非其他類型社工。

社工遭起訴一事導致社工界士氣低迷，衛福部社工司司長楊雅嵐指出，正盤點兒少、老人、身障等不同領域社會工作相關法規及實務指引，擬劃定專業分工、職責界線，並對外說明；為留任社工人才，研擬風險加給、民間社工年資晉階等機制，其中年資晉階過去只分七階，年資每增一年，每月多領一千元，擬規畫擴大為十五階，提升資深社工薪資，盼人才久任。