二審首開庭 剴剴案社工陳尚潔堅不認罪

剴剴案社工陳尚潔一審被依過失致死罪判刑二年，昨二審赴高院出庭，律師採無罪答辯，強調已盡收、出養社工義務。記者蘇健忠／攝影

一歲男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，兒福聯盟女社工陳尚潔偏信劉氏姊妹之詞，未察覺孩童受虐表徵、提升訪視頻率，一審被依過失致死判刑二年。陳上訴二審壯大律師團，增聘「前法官」律師錢建榮替她辯護，強調已盡收、出養社工義務，無應注意而未注意的疏失，堅持無罪。

台灣高等法院昨日首度審理陳尚潔案，「剴剴戰士」們中午於法院外集結，齊聲高喊「重判陳尚潔」、「見死不救，枉為人母」、「拒絕捐款兒福聯盟」，大吼要求陳女二審認罪；陳女則在律師陪同下趕抵法院，低頭不語。

陳尚潔一審僅聘二名律師，二審則加入新戰力，找來錢建榮辯護。錢為輔大公法學碩士、台大公法學博士候選人，曾任桃園、台東地院法官，一路升任最高法院法官，後轉任律師，也是桃園市前市長鄭文燦涉貪案的辯護人。

陳尚潔昨開庭多委由律師代答，堅持無罪。檢方上訴則主張，一審過失致死僅判二年，屬於中偏低刑度；至於起訴偽造文書部分，一審認定無罪，均請求撤銷改判。

錢建榮表示，陳尚潔是剴剴的收、出養社工，非安置社工，更非兒少保護社工，一審卻擴大解釋陳女的義務，誤設具保證人地位；陳女履行自身業務，每月一次家訪都曾陪同剴剴，但因劉彩萱刻意隱瞞虐行，陳女無從察覺，無應注意而未注意的情形。

全案源於一歲男童剴剴透過兒盟轉介，二○二三年九月起改由劉彩萱照護。

劉彩萱與妹妹劉若琳聯手凌虐，不僅捆綁男童四肢、蒙眼、餵隔夜飯，還命他在寒冬中穿尿布罰站、對折身體塞入水桶，導致剴剴有四十二處虐待型傷勢，同年平安夜慘死。

一審認定，兒盟有實質監督權，陳尚潔則承擔追蹤剴剴受託狀況的主要權責，自願承擔保護義務，具保證人地位。然而，陳女本應協助兒盟監督劉彩萱，卻盲目偏信保母卸責之詞，使劉女有恃無恐、升級凌虐犯行，致剴剴死亡，依過失致死罪判刑二年。