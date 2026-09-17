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謝典霖疑涉公帑輔選 遭檢約談釐清

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化地方檢察署指揮彰化縣調查站蒐證，釐清彰化縣議長<a href='/search/tagging/2/謝典霖' rel='謝典霖' data-rel='/2/247032' class='tag'><strong>謝典霖</strong></a>在議會宴客爭議，16日陸續通知相關人等到案說明。圖為彰化縣調查站外觀。中央社
彰化地方檢察署指揮彰化縣調查站蒐證，釐清彰化縣議長謝典霖在議會宴客爭議，16日陸續通知相關人等到案說明。圖為彰化縣調查站外觀。中央社

彰化地檢署指揮調查站偵辦縣議長謝典霖在縣議會宴客，為溪湖鎮長參選人、謝的表姑陳貞妃輔選。彰化地檢署表示，經多日查訪及資料調閱，陸續通知謝典霖及父親謝新隆等相關人士到案說明，尚無預設結論。陳貞妃競選團隊及謝典霖服務處均強調，餐費、飲料費由服務處支付，且與選舉無關。

行政院中部聯合中心副執行長吳音寧今年七月一日在臉書揭露，謝典霖六月廿三日在縣議會新館宴會廳宴請樁腳及地方人士，席開十多桌，並指餐費、飲料費由縣議會支付。謝被質疑動用公帑為表姑陳貞妃輔選，是否涉及違反行政中立而引發爭議。

陳貞妃競總事後澄清，餐費及飲料費均未使用縣議會公款；謝典霖服務處也表示，六月二十三日活動是地方人士參訪縣議會後的餐敘交流，相關費用均由服務處支付，未動用縣議會預算、議長特別費或任何公帑，活動也與選舉無關。

對於謝典霖傳出被檢方約談，縣長王惠美出席縣警局打詐記者會後被媒體問有何看法，王惠美先愣了一下，隨後說「謝謝」，匆匆離去。

彰檢指出，縣議會今年六月間有溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，檢方分案由檢察官偵辦，並指揮彰化縣調查站蒐證釐清。經多日查訪及調閱資料後，認為有進一步請相關當事人到案說明的必要，昨陸續通知相關人士及出席餐敘民眾到案說明、製作筆錄，到截稿前仍未結束。

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