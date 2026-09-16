警政署警務正涉施用安毒10萬元交保 罵髒話、奔跑跌倒狼狽離去

警政署督察室警務正楊宗達涉嫌在旅館開房間遺留物品，被查出涉施用第二級毒品安非他命，台北地檢署今指揮信義警分局搜索約談楊到案，檢察官複訊後命10萬元交保，楊宗達交保後罵了一聲髒話、跑給媒體追，最後瞬間跨越北檢外6個階梯，重摔爬起後狼狽離去。

楊宗達辦保後先在法警室換衣服，隨後穿著黑上衣、戴口罩拿著紙袋離開，楊宗達見到法警室外大批媒體等候，直接對媒體罵了一聲髒話，隨後竄進台北地方地院1樓。媒體見狀對他說，「門沒開、走過去就好不要跑、該面對還是要面對」等語。

楊自知只能走北檢大門離開，立即用紙袋遮臉、拔腿狂奔流竄走出北檢，女性友人靠近他抓手，他還回「不要抓我手，拜託」，最終，他在北檢、北院門口，瞬間大步跨越六個階梯，重心不穩跌倒，再快速起身獨自離開。

警方調查，37歲楊宗翰與一名男子今年3月間在北市信義區某旅館「開房間」，離開時忘記帶走皮包，旅館員工整理房間時拾獲皮包，發現不明粉末報警。

北市信義警分局三張犁派出所員警到場查處，確認皮包內藏有安非他命吸食器及殘渣，經調閱監視器影像及住宿資料比對，查出楊與男子涉案；今年7月已搜索男子查獲少量安非他命。今北檢指揮警方搜索約談楊到案，查獲住處內毒品咖啡包1包、安非他命吸食器，並採集尿液送驗。

警政署督察室警務正楊宗達涉嫌施用第二級毒品安非他命，檢方複訊後命10萬元交保，楊見媒體拍攝，奔跑、拿紙袋遮掩。記者陳正興／攝影

警政署督察室警務正楊宗達涉嫌施用第二級毒品安非他命，檢方複訊後命10萬元交保，楊見媒體拍攝，奔跑、拿紙袋遮掩。記者陳正興／攝影