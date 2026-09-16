快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義弒父人倫悲劇 涉案兒清理現場涉滅證羈押獲准

中央社／ 嘉義市16日電

嘉義縣黃男昨天涉嫌趁父親在客廳沙發午休持刀殺害，黃男到案辯稱犯案過程忘記了，嘉檢今天複訊後聲押，嘉院考量黃男曾清理命案現場及攜帶凶器離開，於晚上裁定羈押禁見。

嘉義地方法院表示，涉嫌行凶的黃男雖否認犯行，但依證人證述、監視器錄影畫面及相關事證資料，涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。

嘉院說明，案件證人多為黃男親屬，平日即有接觸及聯繫機會，且案發後，曾有清理現場及攜帶凶器離開情形，因此，考量所涉及重罪，有串證、滅證、逃亡之虞，具有羈押原因。另考量無固定工作、與家人關係疏離，案發後與相關證人聯繫，並對案發過程及凶器去向未能提出合理說明，裁定羈押禁見。

檢警說明，41歲黃男於昨天中午涉嫌酒後持刀，刺死在住處客廳午休的68歲父親，等到黃男母親於案發過了1個多小時返家，發現其丈夫左胸口中刀身亡報警，涉嫌行凶的黃男則在客廳呆坐，警方據報趕抵逮捕。

警方表示，警方帶回涉嫌殺害父親的黃男偵訊，對於行凶過程及原因，均辯稱「忘記了、不記得」，警訊後，依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，向嘉院聲請羈押禁見。

嘉義 命案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義兒涉酒後弒父…死者遭起底酗酒、家暴前科 媽媽曾申請保護令

嘉義水上68歲男遭持刀刺死 41歲兒涉重嫌否認：沒有記憶

張俊傑逃亡案擴大偵查 南部專屬司機陳厚彰今羈押禁見

竹聯義堂武將「小麥可」協助共諜張俊傑逃亡 曾犯下立法院槍擊案

相關新聞

警政署警務正涉施用安毒10萬元交保 罵髒話、奔跑跌倒狼狽離去

警政署督察室警務正楊宗達涉嫌在旅館開房間遺留物品，被查出涉施用第二級毒品安非他命，台北地檢署今指揮信義警分局搜索約談楊到案，檢察官複訊後命10萬元交保，楊宗達交保後罵了一聲髒話、跑給媒體追，最後瞬間跨越北檢外6個階梯，重摔爬起後狼狽離去。

淡水下藥藥師已被羈押卻未接受行政裁罰 衛福部曝卡官原因

淡水藥師陳慶鴻涉嫌對工讀女大生下藥，經檢驗確認為俗稱強姦藥丸的FM2，且過去被騷擾的女性也陸續出面指控，不過行政單位至今未有行政處分。衛福部醫事司長劉越萍表示，目前該名藥師已遭地檢署羈押禁見，因此新北市衛生局無法完成後續程序，現正與地檢署溝通讓本人利用書面資料回覆。

警政署督察室警官涉毒被逮 「開房間」忘記帶走吸食器曝光

警政署督察室警務正楊姓男子涉嫌持有及施用毒品，與一名男子將安非他命吸食器留在旅館房間；警方接獲旅館通報追查，今從他住處搜出毒品咖啡包、安非他命吸食器，逮捕他依毒品罪嫌移送台北地檢署，將予以免職。

張俊傑恐走海路逃亡 海巡全面升高戒備、清港區涵洞找人

涉貪案棄保逃亡的張俊傑至今未落網，海巡署今天表示，早在今年6月9日接獲張俊傑境管資訊後，就已將資料註記安檢系統，並通報全台第一線單位；9月7日獲知張破壞電子監控設備逃亡後，立即提升全台岸際及海上戒備，防堵他利用船艇偷渡出境。近日全面清查港區下水道、涵洞等隱蔽空間的例行勤務，也納入此次防逃部署。

影／南投KTV爆凶殺！49歲男稱訪友 1舉動惹怒老闆遭砍死

南投埔里八德路傳凶殺案，當地一家KTV潘姓老闆疑與古姓男子早有嫌隙，兩人昨深夜又在店內發生爭執，潘男憤而持刀砍殺古男，古男身中多刀，送醫不治。警方獲報後迅速到場逮捕潘男，今依殺人罪嫌移送法辦，也將持續調查釐清案情。

張俊傑逃亡未落網 海巡秋節前全面清港區涵洞兼防偷渡

涉立委高金素梅助理費案的張俊傑破壞電子手鐶逃亡，檢警持續追緝，海巡署也加入防逃網。適逢中秋節前夕，海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間；海巡署表示，這原本就是節日前夕例行加強的港區治安清查，但張俊傑目前仍在逃，此次勤務也確實包含協尋及防堵他利用港區、海路逃亡目的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。