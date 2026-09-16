嘉義弒父人倫悲劇 涉案兒清理現場涉滅證羈押獲准

嘉義縣黃男昨天涉嫌趁父親在客廳沙發午休持刀殺害，黃男到案辯稱犯案過程忘記了，嘉檢今天複訊後聲押，嘉院考量黃男曾清理命案現場及攜帶凶器離開，於晚上裁定羈押禁見。

嘉義地方法院表示，涉嫌行凶的黃男雖否認犯行，但依證人證述、監視器錄影畫面及相關事證資料，涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。

嘉院說明，案件證人多為黃男親屬，平日即有接觸及聯繫機會，且案發後，曾有清理現場及攜帶凶器離開情形，因此，考量所涉及重罪，有串證、滅證、逃亡之虞，具有羈押原因。另考量無固定工作、與家人關係疏離，案發後與相關證人聯繫，並對案發過程及凶器去向未能提出合理說明，裁定羈押禁見。

檢警說明，41歲黃男於昨天中午涉嫌酒後持刀，刺死在住處客廳午休的68歲父親，等到黃男母親於案發過了1個多小時返家，發現其丈夫左胸口中刀身亡報警，涉嫌行凶的黃男則在客廳呆坐，警方據報趕抵逮捕。

警方表示，警方帶回涉嫌殺害父親的黃男偵訊，對於行凶過程及原因，均辯稱「忘記了、不記得」，警訊後，依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，向嘉院聲請羈押禁見。