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淡水下藥藥師已被羈押卻未接受行政裁罰 衛福部曝卡官原因

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

淡水藥師陳慶鴻涉嫌對工讀女大生下藥，經檢驗確認為俗稱強姦藥丸的FM2，且過去被騷擾的女性也陸續出面指控，不過行政單位至今未有行政處分。衛福部醫事司長劉越萍表示，目前該名藥師已遭地檢署羈押禁見，因此新北市衛生局無法完成後續程序，現正與地檢署溝通讓本人利用書面資料回覆。

50歲陳慶鴻經營藥局僅二年，但卻聘僱過10多名女工讀生，流動頻率如此高並不尋常。上月底，陳對工讀的女大生下藥，疑意圖不軌，案件爆發後，檢察官搜索、拘捕並聲押禁見陳，獲准。檢警從查扣的電腦內前員工聯繫資訊，逐一致電十多名曾工作過的女員工，遭控訴遭陳指侵、碰觸胸部、臀部及腰部，涉性騷擾，全案已擴大到七人受害。陳慶鴻被羈押中，藥局處於停業狀態。

該名藥師涉及藥師法、藥事法、毒品危害防制條例及管制藥品管理條例，不過目前未有行政裁罰。劉越萍今回應，因藥師目前羈押中，且相關物品都遭收走，因此衛生局無法調查，因此發文跟地檢署溝通，看能否本人用書面方式回覆。

淡水藥師陳慶鴻涉嫌對工讀女大生下藥，不過至今未有行政處分。衛福部醫事司長劉越萍表示，目前該名藥師已遭地檢署羈押禁見，因此新北市衛生局無法完成後續程序，現正與地檢署溝通讓本人利用書面資料回覆。記者翁唯真／攝影
淡水藥師陳慶鴻涉嫌對工讀女大生下藥，不過至今未有行政處分。衛福部醫事司長劉越萍表示，目前該名藥師已遭地檢署羈押禁見，因此新北市衛生局無法完成後續程序，現正與地檢署溝通讓本人利用書面資料回覆。記者翁唯真／攝影

衛福部 藥師 淡水

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