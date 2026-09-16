警政署督察室警官涉毒被逮 「開房間」忘記帶走吸食器曝光

警政署督察室警務正楊姓男子涉嫌持有及施用毒品，與一名男子將安非他命吸食器留在旅館房間；警方接獲旅館通報追查，今從他住處搜出毒品咖啡包、安非他命吸食器，逮捕他依毒品罪嫌移送台北地檢署，將予以免職。

警方調查，警政署督察室警務正37歲楊姓男子與一名男子，今年3月前往北市信義區某旅館「開房間」，離開時忘記帶走皮包；旅館員工整理房間時拾獲皮包，打開確認時發現有疑似毒品的不明粉末，報警處理。

北市信義警分局三張犁派出所員警到場查處，確認皮包內藏有安非他命吸食器及殘渣，調閱監視器影像及住宿資料比對，查出楊與該名男子涉案，與警政署督察室、北市警察局督察室成立專案小組，報北檢指揮偵辦。

警方今年7月搜索逮捕該男，查獲少量安非他命；今前往楊信義區住處搜索，查獲毒品咖啡包1包、安非他命吸食器，逮捕帶回他採集尿液送驗，詢後依毒品罪移送北檢。

警政署表示，警方自清自檢、主動查處，對於員警涉嫌毒品罪，嚴重斲傷警察風紀，將依法予以免職，並追究相關人員考核監督不周責任。

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