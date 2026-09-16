張俊傑恐走海路逃亡 海巡全面升高戒備、清港區涵洞找人

涉貪案棄保逃亡的張俊傑至今未落網，海巡署今天表示，早在今年6月9日接獲張俊傑境管資訊後，就已將資料註記安檢系統，並通報全台第一線單位；9月7日獲知張破壞電子監控設備逃亡後，立即提升全台岸際及海上戒備，防堵他利用船艇偷渡出境。近日全面清查港區下水道、涵洞等隱蔽空間的例行勤務，也納入此次防逃部署。

海巡署指出，張俊傑遭境管後，即函發「防制出境（海）專刊」，讓各港口、岸際安檢單位掌握身分；本月7日接獲高檢署通報，得知張破壞監控設備、下落不明後，再通令各地區分署及巡防區提高戒備。

為防止張俊傑利用漁船、遊艇或其他船艇接駁出海，海巡目前採取「雷達預警、海上攔查、岸際查緝、情資整合」等方式部署。港區除加強查驗高風險船舶、人員身分及船艙，也提高泊區巡查及監視系統監控強度。

海巡近日另全面清查全國主要港區下水道、涵洞等平時不易察覺的隱蔽空間，同時納入張俊傑防逃需求，避免他藏匿港區後伺機搭船離境。

海面部分，海巡提高近岸雷達監偵強度，並部署艦艇在重點水域巡弋、攔查，防範有人由岸際載送張俊傑出海，或先以小型船筏接駁，再於外海轉乘其他船舶離境。

海巡署偵防分署也成立防逃專案小組，與檢警建立24小時情資聯繫機制，清查可能逃亡路線及偷渡熱點；各地區分署則由分署長指揮擴大掃蕩，並透過漁會等民間網絡蒐集線索。

海巡署表示，民眾若在港區、岸際發現可疑人車、船舶或掌握張俊傑行蹤，可撥打118報案；若提供具體線索並因此查獲到案，海巡將移請專案小組統籌核發最高100萬元檢舉獎金，警方也持續追查是否有人協助張俊傑藏匿、接駁或規畫逃亡路線。

海巡署封鎖偷渡管道，防止張俊傑潛逃出境。記者廖炳棋／翻攝

海巡署封鎖偷渡管道，防止張俊傑潛逃出境。記者廖炳棋／翻攝