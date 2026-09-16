謝典霖父子遭彰檢傳喚釐清議會餐敘案 王惠美兩個字回應

彰化地檢署今天指揮彰化縣調查站傳喚縣議會議長謝典霖及父親謝新隆，釐清謝典霖今年6月23日在縣議會宴客為溪湖鎮長參選人、表姑陳貞妃輔選案情，縣長王惠美被媒體問到此事時，尷尬地回答「謝謝」，不願多說，就彎身匆匆離去。

王惠美不支持國民黨提名魏平政參選彰化縣長，除了拒絕站台輔選，也不接競總主委，甚至也不與主席鄭麗文會面，卻為了爭取地方建設，陪同賴清德總統、行政院長卓榮泰行程，甚至北上拜會行政院長卓榮泰爭取建設時，在臉書提到地方建設「一棒接一棒」時，卻標籤民進黨縣長參選人陳素月，被質疑將陳素月視為「接棒人」，王惠美則嚴詞否認，並在公開行程一律拒訪，「謝謝」已成為她近日來受訪的標準答案。

地方政壇皆知，王惠美雖然與謝典霖不是很和諧，但每每在地方建設動土或完工，總是會感謝議長謝典霖及議會的支持，不會去落井下石。

對於魏平政選情低迷，謝典霖曾在電台受訪時，即認為「王惠美輔選的力道卻沒那麼強，「也不知道在顧慮什麼 」？在公開場合也曾呼籲王惠美歸隊，但未有實際的交集。

對於謝典霖傳出今天被檢方約談，王惠美在出席縣警局打詐記者會後，媒體問到有什麼看法時，王惠美先愣了一下，淺笑著說：「謝謝」，即不願多說，然後匆匆離去，與最近受訪的標準答案一致。

彰檢指出，今年6月23日有溪湖鎮民眾參與在彰化縣議會的餐敘活動，被指縣議長謝典霖動用公帑為表姑陳貞妃輔導，違反行政中立，彰化地檢署檢察官今天指揮彰化縣調查站傳喚謝典霖及父親謝新隆到案說明 。

不過，陳貞妃競總強調，餐費和飲料費都沒用到縣議會公款。謝典霖、縣議長服務也表示，6月23日活動是地方人士參訪縣議會後的餐敘交流，餐費、飲料費都由服務處支付，沒動用縣議會預算、縣議長特別費或任何公帑，無關選舉，也沒違反行政中立的問題。