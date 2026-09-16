影／南投KTV爆凶殺！49歲男稱訪友 1舉動惹怒老闆遭砍死

南投埔里八德路傳凶殺案，當地一家KTV潘姓老闆疑與古姓男子早有嫌隙，兩人昨深夜又在店內發生爭執，潘男憤而持刀砍殺古男，古男身中多刀，送醫不治。警方獲報後迅速到場逮捕潘男，今依殺人罪嫌移送法辦，也將持續調查釐清案情。

據了解，43歲潘男在埔里八德路上經營KTV，他與49歲古男因互有嫌隙，過去就曾發生糾紛，昨天晚上11時許，古男前往KTV說要訪友，就逐一開包廂查看，引發潘男不滿，兩人又發生爭執，潘男憤而持開山刀砍殺，古男身中多刀倒地。

現場有民眾目睹兩人爭執過程，見有人受傷倒地，立刻報警。警方於昨深夜11時40分許接獲報案後，立即派遣警力前往處理，當場逮捕涉案的潘姓男子，並通知救護車將受傷的古男送醫急救，但古男因傷勢太重，今凌晨0時許不治。

埔里警分局表示，潘嫌與古姓死者昨與該KTV發生衝突，潘男涉嫌持刀砍殺古男，造成古男死亡，員警獲報後當場逮捕潘嫌，並查扣開山刀1把，由鑑識人員採證中；訊後，今依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦，將持續釐清案情及相關責任。

南投埔里八德路昨天深夜發生KTV命案，警方到場逮捕涉嫌殺人的潘姓KTV老闆。圖／警方提供