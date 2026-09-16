張俊傑逃亡未落網 海巡秋節前全面清港區涵洞兼防偷渡

涉立委高金素梅助理費案的張俊傑破壞電子手鐶逃亡，檢警持續追緝，海巡署也加入防逃網。適逢中秋節前夕，海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間；海巡署表示，這原本就是節日前夕例行加強的港區治安清查，但張俊傑目前仍在逃，此次勤務也確實包含協尋及防堵他利用港區、海路逃亡目的。

海巡署今天表示，節日前為防範走私、偷渡等不法活動，本來就會提高港區及岸際清查強度，這次則進一步全面盤點全國港區高風險隱蔽區域，包括下水道、涵洞等一般巡邏較難直接察覺的處所，列入巡邏勤務重點，並利用港區監視系統加強監控。

海巡近期已展開秋節前的擴大掃蕩，北部分署9月11日就在基隆八斗子、宜蘭南方澳及新竹南寮等漁港同步執行勤務，整合岸巡、海巡、查緝及無人機等能量，當時共動員239人、67輛車及7艘艇，並清查廢棄空屋、碉堡、消波塊等可能成為走私、偷渡死角的處所。

張俊傑9月6日破壞科技監控設備後棄保逃亡，目前仍未到案。檢警目前已拘捕多名涉嫌協助接應、租車及逃亡的人員，並註銷張俊傑護照、發布通緝，日前另祭出最高100萬元檢舉獎金徵求線索。

針對張俊傑是否可能利用港口或海路偷渡，海巡署表示，現階段並非因掌握張俊傑已進入特定港區，才發動此次全面清查；中秋節前的港區清查原本就是既定勤務，但在張俊傑遭通緝的情況下，各單位執勤時也會同步留意其行蹤，並防堵可能透過港區或海路非法出境。

海巡署指出，過去曾發生不法分子利用港區下水道、涵洞等隱蔽空間從事走私，因此除常態巡邏外，對高風險區域建立每季定期清查機制，現場若有需要，也會協調權責機關設置阻絕設施；另外結合港區監視系統，掌握人員、車輛及船舶異常活動。

海巡將持續針對港區下水道、涵洞及其他治安死角巡查，並依風險機動調整勤務部署，防範走私、偷渡及遭通緝人員利用港區逃逸。

海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝

海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝

海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝