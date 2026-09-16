快訊

姻親爆料伊朗最高領袖私下一面！超愛1好萊塢名導 苦學英文考托福

漢測一張要225萬「台灣人這麼有錢？」申購人數嚇壞…網曝有人質押、合資湊錢

台北赤峰街租金飆5倍！名店接連撤出 Sway轟房東貪婪：恐重演東區衰敗

聽新聞
0:00 / 0:00

張俊傑逃亡未落網 海巡秋節前全面清港區涵洞兼防偷渡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

涉立委高金素梅助理費案的張俊傑破壞電子手鐶逃亡，檢警持續追緝，海巡署也加入防逃網。適逢中秋節前夕，海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間；海巡署表示，這原本就是節日前夕例行加強的港區治安清查，但張俊傑目前仍在逃，此次勤務也確實包含協尋及防堵他利用港區、海路逃亡目的。

海巡署今天表示，節日前為防範走私、偷渡等不法活動，本來就會提高港區及岸際清查強度，這次則進一步全面盤點全國港區高風險隱蔽區域，包括下水道、涵洞等一般巡邏較難直接察覺的處所，列入巡邏勤務重點，並利用港區監視系統加強監控。

海巡近期已展開秋節前的擴大掃蕩，北部分署9月11日就在基隆八斗子、宜蘭南方澳及新竹南寮等漁港同步執行勤務，整合岸巡、海巡、查緝及無人機等能量，當時共動員239人、67輛車及7艘艇，並清查廢棄空屋、碉堡、消波塊等可能成為走私、偷渡死角的處所。

張俊傑9月6日破壞科技監控設備後棄保逃亡，目前仍未到案。檢警目前已拘捕多名涉嫌協助接應、租車及逃亡的人員，並註銷張俊傑護照、發布通緝，日前另祭出最高100萬元檢舉獎金徵求線索。

針對張俊傑是否可能利用港口或海路偷渡，海巡署表示，現階段並非因掌握張俊傑已進入特定港區，才發動此次全面清查；中秋節前的港區清查原本就是既定勤務，但在張俊傑遭通緝的情況下，各單位執勤時也會同步留意其行蹤，並防堵可能透過港區或海路非法出境。

海巡署指出，過去曾發生不法分子利用港區下水道、涵洞等隱蔽空間從事走私，因此除常態巡邏外，對高風險區域建立每季定期清查機制，現場若有需要，也會協調權責機關設置阻絕設施；另外結合港區監視系統，掌握人員、車輛及船舶異常活動。

海巡將持續針對港區下水道、涵洞及其他治安死角巡查，並依風險機動調整勤務部署，防範走私、偷渡及遭通緝人員利用港區逃逸。

海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝
海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝

海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝
海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝

海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝
海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝

海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝
海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間。記者廖炳棋／翻攝

張俊傑 海巡 涵洞 偷渡 高金素梅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張俊傑棄保逃亡！刑事局列重要緊急查緝 警政署祭100萬元賞金

張俊傑拆電子監控逃逸 警6波搜索拘7人祭百萬檢舉獎金

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

竹聯義堂武將「小麥可」協助共諜張俊傑逃亡 曾犯下立法院槍擊案

相關新聞

張俊傑逃亡未落網 海巡秋節前全面清港區涵洞兼防偷渡

涉立委高金素梅助理費案的張俊傑破壞電子手鐶逃亡，檢警持續追緝，海巡署也加入防逃網。適逢中秋節前夕，海巡近期全面盤點、清查全國港區下水道、涵洞等隱蔽空間；海巡署表示，這原本就是節日前夕例行加強的港區治安清查，但張俊傑目前仍在逃，此次勤務也確實包含協尋及防堵他利用港區、海路逃亡目的。

「蛇行毒手」橫跨屏東6鄉鎮 騎車逃40公里才被逮

昨天晚上屏東縣潮州鎮39歲周姓男子騎機車違規闖紅燈，警方攔停時竟加速逃逸，線上警力獲報後攔截圍捕，周男一路蛇行、逆向、闖紅燈，甚至用安全帽攻擊員警，一路逃了超過40公里，橫跨6鄉鎮最終才在佳冬鄉被逮，警方在他身上起出多樣毒品，訊後移送法辦。

竹聯「武將」涉接應高金助理張俊傑 遭通緝

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑逃亡，曾涉犯立法院旁槍擊案的竹聯幫義堂要角陳威達，涉嫌在台北市大安森林公園廁所協助張破壞電子手環，陪同張變裝逃至南部，透過幫派成員輪流接力載送，台北地檢署前天依毀損公物、藏匿人犯等罪，對張、陳發布通緝。

國際智庫評比 台、美司法獨立退步跌至「中段班」

國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「公民參與」方面名列全球第七，國會監督效能同樣出現進步，但在司法獨立部分與美國雙雙降至「中段班」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。