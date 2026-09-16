聽新聞
0:00 / 0:00
「蛇行毒手」橫跨屏東6鄉鎮 騎車逃40公里才被逮
昨天晚上屏東縣潮州鎮39歲周姓男子騎機車違規闖紅燈，警方攔停時竟加速逃逸，線上警力獲報後攔截圍捕，周男一路蛇行、逆向、闖紅燈，甚至用安全帽攻擊員警，一路逃了超過40公里，橫跨6鄉鎮最終才在佳冬鄉被逮，警方在他身上起出多樣毒品，訊後移送法辦。
潮州警分局員警昨天晚上7時許，在潮州鎮介壽路與志成路口執行勤務時，發現39歲周姓男子騎乘機車闖紅燈，上前攔停時周男竟加速逃逸，立即通報線上警力攔截圍捕。
周男為規避警方查緝，沿途以蛇行、逆向、闖紅燈等危險方式行駛，行經潮州、崁頂、新埤、林邊、南州等地區，在產業道路上穿梭逃逸，甚至還丟擲安全帽攻擊員警，最終在佳冬鄉中正路段將他攔停並強制離車，逃行距離超過40公里。
警方逮捕時周男不願就範不斷反抗，警方噴灑辣椒水後才將他制伏，起出第一級毒品依託咪酯17顆、第一級毒品海洛因7公克、第二級毒品安非他命18公克及毒品咖啡包54包，周男毒駕快篩也呈現二級毒品甲基安非他命毒品陽性反應。警方訊後依違反毒品案、公共危險及妨害公務案，移送屏東地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。