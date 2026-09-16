「蛇行毒手」橫跨屏東6鄉鎮 騎車逃40公里才被逮

昨天晚上屏東縣潮州鎮39歲周姓男子騎機車違規闖紅燈，警方攔停時竟加速逃逸，線上警力獲報後攔截圍捕，周男一路蛇行、逆向、闖紅燈，甚至用安全帽攻擊員警，一路逃了超過40公里，橫跨6鄉鎮最終才在佳冬鄉被逮，警方在他身上起出多樣毒品，訊後移送法辦。

潮州警分局員警昨天晚上7時許，在潮州鎮介壽路與志成路口執行勤務時，發現39歲周姓男子騎乘機車闖紅燈，上前攔停時周男竟加速逃逸，立即通報線上警力攔截圍捕。

周男為規避警方查緝，沿途以蛇行、逆向、闖紅燈等危險方式行駛，行經潮州、崁頂、新埤、林邊、南州等地區，在產業道路上穿梭逃逸，甚至還丟擲安全帽攻擊員警，最終在佳冬鄉中正路段將他攔停並強制離車，逃行距離超過40公里。

警方逮捕時周男不願就範不斷反抗，警方噴灑辣椒水後才將他制伏，起出第一級毒品依託咪酯17顆、第一級毒品海洛因7公克、第二級毒品安非他命18公克及毒品咖啡包54包，周男毒駕快篩也呈現二級毒品甲基安非他命毒品陽性反應。警方訊後依違反毒品案、公共危險及妨害公務案，移送屏東地檢署偵辦。

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周男騎機車違規闖紅燈，警方追了超過40公里才逮到人，在他身上起出多樣毒品。記者潘奕言／翻攝

周男騎機車違規闖紅燈，警方一路追了超過40公里，最後才在佳冬鄉逮到人。記者潘奕言／翻攝