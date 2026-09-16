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國際智庫評比 台、美司法獨立退步跌至「中段班」

聯合報／ 國際中心／綜合報導

國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「公民參與」方面名列全球第七，國會監督效能同樣出現進步，但在司法獨立部分與美國雙雙降至「中段班」。

總部位於瑞典斯德哥爾摩的政府間監察機構「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）十五日公布「二○二六年全球民主現況」報告，評估司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。報告顯示，二○二○至二○二五年間，在調查涵蓋的國家中，約百分之五十七至少有一項民主健全度指標出現倒退。

報告中，台灣二○二五年在「公民參與」指標全球排名第七，排名與去年相同；在「國會監督效能」指標，全球僅十三國進步，亞太地區包括台灣、斐濟、巴布亞紐幾內亞、塔吉克與泰國。

不過在「司法獨立」方面，台灣、阿根廷、比利時、印度、奈及利亞與美國等中等表現國家，評比出現下滑，台灣與美國從「前段班」跌至「中段班」。

報告也特別關注區域安全與地緣政治衝擊，指二○二五年印度與巴基斯坦、柬埔寨與泰國，以及台灣海峽等地陸續發生邊境緊張局勢與衝突事件，區域穩定及國安壓力恐為各國民主治理帶來風險，是未來觀察重點。

綜觀全球情勢，報告指出，從新聞自由到司法獨立，美國各項民主指標均跌至半個世紀以來新低，這種影響正向全球擴散，「華府退出以規則為基礎的國際秩序，削弱外界對多邊主義的信心，也助長威權主義領袖與民粹主義者的氣焰」。

ＩＤＥＡ秘書長卡薩斯-薩莫拉告訴法新社：「毫無疑問，這波全球民主疫情的『零號病人』，正是美國現任總統川普。」ＩＤＥＡ一九九五年由十四個創始會員國成立，目的是推動選舉事務並監督各國民主體系運作，目前擁有超過卅個會員國，美國原是觀察員國，但今年退出。

司法 智庫 瑞典

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