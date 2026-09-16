鄭文燦案 桃前都發局長批檢「拿明朝的劍斬清朝的官」

桃市前都發局長盧維屏再次出庭應訊。記者陳恩惠／攝影

桃園市前市長鄭文燦被控華亞科技園區土地開發收賄案，桃園地方法院昨傳喚前都發局長盧維屏及前營建署主任秘書、時任城鄉分署長洪嘉宏作證，盧駁斥對價，批檢方「拿明朝的劍斬清朝的官」；洪指林口都市計畫案主導權在中央，桃市政府無權替業者解套百分之百同意門檻。

起訴指出，廖俊松等業者因無法取得「農業區變更審議規範」法定百分之百土地所有權人變更同意書，在內政部審查卡關，行賄促請桃市府動用都市計畫法第廿七條辦理個案變更，將農地劃設為產業專用區。

盧維屏指出，市府發動都市計畫法個案變更，主因是爭取美光等大型企業深耕桃園，屬市府主動辦理公務，因業者無法提出具體公設圖且不具開發能力，市府決議採全區區段徵收公辦方式，徹底剝奪業者自辦權利。

對於檢方指控市府協助個案變更並允諾自辦重劃存有對價，盧維屏駁斥，指市府曾討論限期二年自辦過渡方案，只是評估選項，最終並未實施，檢方拿後端民間自辦標準硬套前端市府合法公務，斷章取義，是「拿明朝的劍斬清朝的官」。

洪嘉宏以專家證人身分進行法律鑑定，從中央審議視角釐清林口特定區屬「國定計畫」，法定擬定與核定機關為內政部而非桃市府，地方政府僅為協辦或提案單位。

洪說明，從都市計畫法廿七條之一、農業區變更審議規範到歷史「工五二通」決議相扣，就算地方政府在草案加註「得自辦」，案件送進中央，內政部都委會仍會啟動審查，強制要求檢附百分之百地主同意書等兩大關鍵法理，制度上存在嚴密的法規連鎖性。

洪嘉宏認為桃市府在客觀行政制度上既無權限，也無法定工具替業者解套法定門檻。