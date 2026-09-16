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竹聯「武將」涉接應高金助理張俊傑 遭通緝

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟廖炳棋／台北報導

立委<a href='/search/tagging/2/高金素梅' rel='高金素梅' data-rel='/2/116912' class='tag'><strong>高金素梅</strong></a>國會辦公室前主任<a href='/search/tagging/2/張俊傑' rel='張俊傑' data-rel='/2/247523' class='tag'><strong>張俊傑</strong></a>逃亡，陳厚彰涉開車接應，被檢方拘提到案聲押。記者蕭雅娟／攝影
立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑逃亡，陳厚彰涉開車接應，被檢方拘提到案聲押。記者蕭雅娟／攝影

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑逃亡，曾涉犯立法院旁槍擊案的竹聯幫義堂要角陳威達，涉嫌在台北市大安森林公園廁所協助張破壞電子手環，陪同張變裝逃至南部，透過幫派成員輪流接力載送，台北地檢署前天依毀損公物、藏匿人犯等罪，對張、陳發布通緝

為緝逮張俊傑歸案，警政署核定最高一百萬元檢舉獎金。檢警追查，陳威達本月六日協助張俊傑破壞電子手環，兩人變裝換搭三輛計程車連夜前往嘉義，由有暴力犯罪前科的周煥凱提供車輛，陳威達開車在嘉義將張俊傑交給陳厚彰，由陳厚彰開車載往高雄，最後由陳俊翰開豪華商務車接手，載張俊傑在南部流竄，並安排飯店住宿等事宜。

陳威達在嘉義由有槍擊、恐嚇前科的友人潘信義接送，北上台中後下車，行蹤不明。檢警前天、昨天再拘提陳厚彰及女子陳采薰，總計發動六次搜索，拘提七名共犯到案，周煥凱、潘信義與陳俊翰羈押禁見、陳彥安十萬元交保、陳俊偉五萬交保、女子陳采薰兩萬交保，陳厚彰聲押。

陳威達綽號「小麥可」，原是竹聯幫和堂成員，加入寶和會，「館長」槍擊案發生之後，寶和會因警方大力掃蕩解編，要角近年轉往義堂。

陳威達擅長泰拳與健身，有綜合格鬥專長，為竹聯中生代「武將」，以往台北市信義區夜店或大安區酒店有重大衝突，有時由他出面處理，近年將觸角延伸新北市都更。

陳威達十三年前涉犯立院旁鎮江街槍擊案，槍手戴帽子、口罩，向時任中國公關顧問公司負責人李世仁開三槍，子彈貫穿李大小腿，動機疑與線上簽賭網站利益有關。

陳威達事後冒用他人護照潛逃大陸，二○一五年在上海落網被押解返台，依重傷害等罪起訴，因無法人臉辨識，證人供述也不同，檢方建議法院採國外「耳紋」辨識作為證據，未獲採納，法院就重傷害判決無罪，冒用護照依偽造文書罪判刑七月。

張俊傑 通緝 高金素梅

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