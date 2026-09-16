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辭雲檢轉任未利益迴避 名律師被懲戒
雲林地檢署前主任檢察官吳文城轉任律師，替過去雲檢偵辦起訴的偽鈔集團案、雲林口湖鄉前鄉長林哲凌涉貪案擔任二審辯護人，被以未利益迴避，移付律師懲戒；吳主張他只是機關發言人，未參與偵查、公訴業務。律師懲戒委員會決議申誡，併自費接受律師倫理規範六小時研習。
吳文城昨表示，他接案的原則只考量案件公平性和當事人利益，當初這些案件均非自己承辦或協辦，對案件內容亦不清楚，所以才承接，承接訴訟案件時，不會顧及機關和個人形象，只在乎案件公平和當事人權益；至於是否會申請覆審，將再研議。
五十四歲吳文城是司法官四十八期結業，二○二三年四月以健康因素請辭檢察官公職，轉任律師，在雲林虎尾鎮開設律師事務所，同年六月，他陸續接下多起囑目刑案的二審辯護工作，包括「XD」版偽鈔案與林哲凌涉貪案。
台南高分檢檢察官蒞庭時發現，吳文城擔任檢察官時，曾經核閱雲檢公訴檢察官訴訟業務的補充理由書，觸及公訴業務，聲請禁止吳再擔任林哲凌的辯護人。
台南高分院裁定指出，吳文城從雲檢離職只有兩個月，即接受林哲凌委任擔任二審辯護人，有利害衝突情事，且影響司法公信力，裁定吳不得再為林辯護。
吳文城被移付律懲表示，在雲檢任職時主要工作是地檢署發言人，並未實際參與案件偵查、公訴業務，不受相關迴避規範的限制。
律師懲戒委員會審查認為，吳文城雖不涉及律師法所規定司法官轉任律師三年內不得在「原任職」檢察署、法院機關執行律師業務，但他接手的案件，是過去任職雲檢偵結起訴的重大案件，受任辯護有違反律師執業倫理及利益衝突的疑慮，決議予以申誡，併於決議確定之日起六個月內，自費接受律師倫理規範六小時研習；可覆審。
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