免費出國旅行？帶行李箱入境藏4.2公斤毒品被捕 代送男面臨重刑

侯姓男子應徵代送服務工作，涉嫌依照販毒集團指示，免費搭機出國住宿，最後攜帶夾藏4.2公斤愷他命毒品的行李箱，從歐洲比利時攜帶來台，還可拿到2萬2000元報酬。侯男從桃園機場入關後被捕，辯稱只是幫人帶貨。檢方偵查後，依違反毒品危害防制條例起訴。

保三總隊第一大隊今天表示，先前接獲情資，有運毒集團企圖自土耳其走私毒品入境，經大數據分析入出境資料，鎖定40歲侯男是可能運毒犯嫌後，與台北市南港警分局、高雄市鼓山警分局及桃園市桃園警分局等單位，共組專案小組深入追查。

專案小組掌侯男將從桃園國際機場入境後，當場查獲他的行李箱夾層，暗藏第3級毒品愷他命重達4213公克，並查出侯男是 透過社群網路，向境外不詳運毒犯嫌應徵代送服務工作，並依指示先前往土耳其，再轉機到盧森堡、比利時，最後在比利時向不詳犯嫌，取得藏毒行李箱攜帶來。

保三表示，侯嫌攜帶入境的毒品黑市價格約600萬元，可供4萬2千人次吸食，危害社會重大，所幸即時於關口攔阻，未讓毒品流入市面。逮捕侯男製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例運輸第3級毒品罪嫌，將他移送桃園地檢署偵辦後起訴。

保三指出，運毒集團經常在Facebook、Instagram、Threads等社群平台，利用「免費出國旅遊」、「機加酒全包」、「幫忙帶貨拿高額報酬（通常高達數萬至數十萬元）」等利益，誘騙年輕人、學生或有經濟壓力的人，協助攜帶毒品闖關，面臨重刑，呼籲民眾切勿相信「只需帶個行李」就能賺取數萬元的高薪糖衣。

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侯男涉嫌依照販毒集團指示出國後，從比利時攜帶夾藏4公斤多愷他命毒品行李箱來台被捕，檢方偵查後，依違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

侯男涉嫌依照販毒集團指示出國後，從比利時攜帶夾藏4公斤多愷他命毒品行李箱來台被捕，檢方偵查後，依違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝