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嘉義兒涉酒後弒父…死者遭起底酗酒、家暴前科 媽媽曾申請保護令

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉41歲黃姓男子今天下午涉嫌酒後行凶，持刀刺向68歲父親左胸，直到母親1小時後回家，才發現黃父已死亡，警方依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。鄰居表示，黃父經常酗酒，大家都叫他「酒空欸」，之前曾有家暴傳聞，發生悲劇大家都覺得很遺憾。

據了解，黃父今天下午躺在客廳沙發上睡覺，黃男持刀從門外走入，雙手緊握高舉刀子，朝父親左胸刺一刀，拔刀從後門走出屋外，疑似棄置凶刀，隨後返屋清理地上血跡，並呆坐在父親身旁不動，時隔1小時黃母返家，發現黃父失去呼吸心跳，才趕緊通知警消到場。

警方調查，黃男沒有工作，目前待業中，平時與父母同住，今天疑似酒後行凶，拿刀刺向父親，過程未發生爭執。黃男事後稱，對案發過程沒有印象，否認犯案。因黃男家外為大排水溝，雜草叢生，警方仍在持續搜尋凶刀，並待明天法律扶助到場，再完成後續筆錄。

附近鄰居說，黃男父親經常酗酒，大家都形容他是「酒空欸」，發生悲劇大家都覺得很遺憾。黃男母親表示，黃父酗酒、有家暴前科，她曾向警方通報家暴，但後來為維繫家庭關係，取消繼續申請保護令；平時兒子在家與家庭相處融洽，沒有特別異常行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義縣水上鄉41歲黃姓男子今天下午疑似酒後行凶，持刀刺死父親。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉41歲黃姓男子今天下午疑似酒後行凶，持刀刺死父親。記者黃于凡／翻攝

家暴 嘉義 媽媽 殺人

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