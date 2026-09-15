毒犯一眼就認出？北市偵防車大改版 10車款、車牌隨機換

台北市刑警辦案使用的偵防車，過去因車款過度集中，甚至被基層形容「一眼就認得出來」。北市警局今天表示，今年起已擴增10種偵防車款供各單位依勤務需求選購，車色也可自行挑選；新購偵防車一律採隨機取號申領車牌，現有車輛則不定期更換車牌，降低跟監、埋伏時遭犯嫌識破的風險。

北市偵防車辨識度問題去年底遭議員質疑。根據當時調閱資料，北市刑大及14個分局共配置249輛偵防車，其中同一廠牌、同一車款平均占58.63%，各單位比例介於37.5%至72.73%；大同分局11輛偵防車中，就有8輛屬於同款，士林分局同款比例也超過7成。

有基層刑警反映，偵防車主要用於跟監、埋伏、拘提等刑事勤務，外觀本應愈普通、愈難辨識愈好，但部分毒犯、不良分子早已熟悉警方常用車款，看到車輛就可能提高警覺；甚至有員警因擔心「露餡」，辦案時另找租車或私人車輛代替。另有刑警指出，部分偵防車車號可從公開資訊查到，也可能影響勤務隱密性。

北市警局表示，去年11月經議員質詢後全面檢視偵防車採購、車牌申領及資訊公開方式。過去偵防車考量車內空間、維修便利及使用滿意度，選擇車款較為集中，今年則擴大為10種車款，由各單位依實際需要自行選擇車型及車色。北市警今年初回應相關爭議時，也已表示將朝車款多元化及降低車牌辨識度方向調整。

車牌部分，北市警表示，新購偵防車全面採隨機取號方式申領，既有偵防車則採不定期更換車牌，另將減少車號資訊公開揭露，避免犯嫌透過固定車型、車色或車牌掌握警方行動。

北市警表示，偵防車是第一線刑案偵查重要工具，後續將持續檢討車款配置、車牌管理及資訊公開方式，並依實際勤務需求調整。