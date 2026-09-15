張俊傑棄保逃亡！刑事局列重要緊急查緝 警政署祭100萬元賞金

涉立委高金素梅助理費等貪污案的張俊傑，破壞電子手鐶後棄保逃亡，至今仍未落網。刑事警察局今天將張俊傑列入「重要緊急查緝專案」，公布多張近期照片全面協尋；警政署另核定最高100萬元檢舉獎金，只要提供具體有效情資，經查證屬實並協助警方查緝到案，即可獲得獎金。

刑事局公布的查緝資料顯示，70歲張俊傑涉嫌違反貪污治罪條例，由台北地方法院發布通緝，刑事局將「機場、港口」列為可能出入藏匿處所，同時公布張俊傑多張近期照片，呼籲民眾提供行蹤或藏匿地點等線索。

張俊傑原因涉貪案件遭起訴，案件移審台北地院後，以1000萬元交保，並限制出境、出海及接受科技監控。9月6日，張俊傑配戴的電子手鐶發出低電量告警，法院通知司法警察緊急拘提未果，事後發現電子手鐶已遭破壞丟棄，張俊傑下落不明；北院隔日上午發布通緝，通緝期間至2059年1月21日，並就破壞電子手鐶部分告發毀損公物罪。

檢警隨後成立專案小組追查，新店警分局今天表示，警方會同刑事局等單位調閱張俊傑逃逸沿線監視器，清查相關車輛及接觸對象。張逃亡期間多次更換交通工具，並有人以不同車輛接力載送、跨縣市移動，企圖製造斷點規避追查；專案小組迄今已發動6波搜索，拘提7名相關涉案人，持續清查接應車輛、人員及可能藏匿處所。

為擴大追緝，刑事局今天再將張俊傑列入重要緊急查緝專案，警政署並核定最高100萬元檢舉獎金。民眾若掌握具體有效情資，可向新店分局02-29104677，或刑事警察局02-27661919、02-27668989提供線索；經查證屬實並協助警方查緝到案者，可獲最高100萬元獎金。

涉立委高金素梅助理費等貪污案的張俊傑，破壞電子手鐶後棄保逃亡，至今仍未落網。本報資料照片

刑事局將張俊傑列緊急查緝專刊中，警政署更祭100萬賞金。記者廖炳棋／翻攝

刑事局將張俊傑列緊急查緝專刊中，警政署更祭100萬賞金。記者廖炳棋／翻攝