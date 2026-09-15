張俊傑拆電子監控逃逸 警6波搜索拘7人祭百萬檢舉獎金

無黨籍立委高金素梅助理張俊傑涉違反貪污治罪條例等案，遭法院裁定1000萬元交保並配戴電子監控設備，不料本月6日竟破壞、卸除監控設備後逃逸，目前仍在逃。新北市警局今表示，專案小組迄今已發動6波搜索，拘提疑似共犯及協力者共7人，並祭出最高100萬元檢舉獎金，全力追查張俊傑下落。

警方指出，張俊傑交保後須接受科技監控，本月6日卻破壞並卸除電子監控設備逃逸，法院發現監控異常後命警方拘提未果，後續依法發布通緝。張俊傑為高金素梅助理，相關身分及逃逸情形近期引發關注。

新北警方隨即結合刑事警察局及相關縣市警察機關組成專案小組，調閱張俊傑逃逸沿線監視器，並清查涉案車輛及相關接觸人員。警方追查發現，張俊傑逃逸期間頻繁更換交通工具，並有多名相關人員以不同車輛接力載送，透過跨縣市移動、藏匿及反覆換車等方式規避追查。

截至今天，專案小組已發動6波搜索，拘提疑似共犯及協力者共7人，目前持續針對張俊傑最後逃逸方向擴大追查，並清查相關接應車輛、人員及可能藏匿處所，同步追緝尚未到案涉案人員。

警方表示，後續除要完整還原張俊傑逃逸路線，也將釐清各共犯分工，以及是否另有幕後人員參與策畫、指揮或協助逃亡，全案持續擴大偵辦。

為加速追緝，警政署也祭出最高100萬元檢舉獎金，民眾若發現張俊傑行蹤或掌握具體線索，可向新店警分局提供情資；若經查證屬實並協助警方查緝到案，即可獲得獎金。警方強調，將持續追查張俊傑下落，「絕不讓涉案嫌犯逍遙法外」。

民眾若掌握張俊傑行蹤，可撥02-27661919或02-27668989檢舉，最高獎金100萬元。