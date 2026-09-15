竹縣公布新一期毒駕累犯照 新竹警：提高再犯嚇阻效果

近期國內接連發生毒駕肇事案件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。新竹縣政府警察局表示，自2026年5月24日至8月底配合內政部警政署推動「全國強化查緝毒駕專案」，針對轄內高風險路段及時段，運用唾液毒品快篩，結合密集攔查、熱點打擊及溯源追查等作為，專案期間共查獲毒駕133件，持續強化毒駕查緝量能。另配合交通部公路局新竹區監理所「酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」資訊公開作業，透過執法、裁罰與社會監督並行，遏止毒駕再犯。

新竹縣警察局指出，依現行「道路交通管理處罰條例」第35條規定，汽、機車駕駛人於10年內第2次以上違反酒（毒）駕或拒測規定者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。本次配合辦理毒駕累犯資訊公開，盼藉由資訊公開提高再犯警示效果，也提醒駕駛人切勿心存僥倖。

另「道路交通管理處罰條例」毒駕修法已於2026年7月28日三讀、8月17日公布，施行日期待行政院公告。修法後，毒駕機車最高罰12萬元、汽車15萬元，10年內再犯每次加罰9萬元；毒駕拒測首次罰27萬元，再犯每次加罰18萬元，並吊銷駕照、沒入車輛。另明知駕駛人毒駕仍搭乘的18歲以上乘客，處6千元至1萬5千元罰鍰；吊照期間違規駕車者，除無照駕駛處罰外，加罰由1萬2千元提高至3萬6千元，車輛並予沒入。

新竹縣政府警察局局長林建隆表示，毒駕除面臨行政裁罰外，符合「刑法」第185條之3規定者，亦可能觸犯公共危險罪，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；因而致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。警方將持續結合監理機關及相關單位，強化毒駕查緝、累犯宣導及交通安全防制作為，提醒民眾遠離毒品、拒絕毒駕，共同守護新竹縣道路交通安全。