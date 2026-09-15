張俊傑涉共諜逃亡10天 檢警抓「接應、斷鐶」7人

高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡通緝中，檢警掌握張在大安森林公園破壞電子手鐶後，與協助斷鐶的「廁所男」兵分兩路逃亡，昨拘提有幫派背景的台中海線兄弟潘信義到案，追查斷鐶毀損公物罪嫌，檢警昨晚、今凌晨再逮獲陳男、陳女到案，今午後將陸續 移送北檢複訊，全案目前已查獲7名共犯。

張俊傑逃亡迄今10天，檢方依藏匿人犯、毀損公物罪嫌陸續查獲陳俊偉、周煥凱、陳俊翰、陳彥安、潘信義、陳男、陳女等7人到案；檢警研判張俊傑還在境內，尚未逃離出境。

專案小組9月14日深夜逮捕潘信義的陳姓女友人到案，9月15日凌晨2時許，另在雲林古坑拘提負責接應的陳男到案，2人今依藏匿人犯、毀損公物罪陸續移送複訊。

專案小組掌握，張俊傑疑在9月6日逃亡前，接觸聯繫關係良好的同事、高金助理陳俊瑋，和陳吃飯，並疑似交付可疑的隨身碟讓陳保管；陳經搜索、約談後，5萬元交保，限制住居。

檢警追查，張俊傑在大安森林公園與一名男子到公廁涉共同破壞電子手鐶後分別南下逃亡，張一路逃到嘉義，有暴力犯罪前科的周煥凱涉嫌依幕後藏鏡人指示與張見面，提供車輛作為逃亡工具，在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，最後由男子陳俊翰駕駛豪華商務車接應張，載至高雄，並負責安排飯店住宿。

檢警拘提接應者周煥凱、陳俊翰到案，訊後2人均羈押禁見獲准，陳落網喊冤「只是白牌車司機」，另，豪華商務車車主陳彥安涉以1萬元借車給陳俊翰，但不知道乘客身分，經檢察官複訊後10萬元交保。

專案小組除了以車追人，也同步追查電子手鐶被破壞情況，掌握張俊傑透過中間人找上男子潘信義，專案小組在雲林拘提潘到案，今天下午移送北檢複訊。