台中5月大女嬰頭髮驗出高濃度安毒 生母在旁吸喪屍煙彈...下場判1年半

台中李姓女子吸毒成癮，她不顧女兒剛出生5個多月，多次直接在她身旁吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯、安非他命，女嬰宛如被關在「毒氣室」內吸毒煙，檢警兩度上門搜索、採集女嬰頭髮驗出高濃度安毒反應，台中地院依妨害幼童發育罪判李女1年6月徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，李女2025年1月產下1名女嬰，同年6月29日她明知孩子才5個多月大，竟在北屯區的租屋處施用毒品依托咪酯，隔天凌晨30日再施用毒品安非他命，釀身旁的女嬰同時吸入依托咪酯、安非他命毒煙。

警方7月1上門搜索，查扣毒品、吸食器及監視器畫面等，但李隨即又在8、9月間，持續在女兒身邊吸安非他命，因警方檢視監視器記憶卡發覺李婦涉有販毒嫌疑，報請檢方偵辦。

檢察官指揮警方9月2日第二度上門搜索，查扣3包安非他命還有分裝器具、磅秤等，檢方也指示要採集女嬰的毛髮，經送驗後竟高達甲基安非他命濃度7880pg／mg、安非他命濃度311pg／mg。

檢方訊時，李婦坦承在女兒身邊吸毒，也有監視器畫面、女嬰頭髮送驗報告，及警方查扣相關毒品、器具可佐證。

檢方發現，李婦才因毒品罪入獄，剛出監不久又再犯，可見不知悔改，偵結依對於未滿7歲之人，以他法足以妨害其身心之健全或發育罪嫌起訴她。

台中地院審理時，檢察官和李女達成審判外認罪協商，李女已認罪，中院經協商程序後，依妨害未滿七歲之人發育罪，累犯，判李女有期徒刑1年6月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885