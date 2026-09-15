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宗教剝削 越配誘兒少來台無償勞動

聯合報／ 記者陳宏睿林敬家／連線報導

<a href='/search/tagging/2/越南' rel='越南' data-rel='/2/104602' class='tag'><strong>越南</strong></a>籍阮姓女子自稱「活佛」，誘騙女信徒攜子來台，檢警在卓蘭救出四名未成年人。圖／移民署提供
越南籍阮姓女子自稱「活佛」，誘騙女信徒攜子來台，檢警在卓蘭救出四名未成年人。圖／移民署提供

越南籍阮姓女子嫁來台灣廿多年，自稱「活佛轉世」，假宗教修行名義，誘騙越南女信徒帶未成年子女以觀光簽證來台後逾期居留，並在阮女餐廳、農地無償勞動。移民署台中專勤隊獲報後，在苗栗卓蘭救出四名遭剝削兒童，檢方近日依違反人口販運防制法、和誘等罪起訴四人，四名獲救兒少已返回越南。

阮女與友人在彰化田尾開設景觀餐廳，被騙來台的越南未成年人在此工作，阮女五月被逮捕後，餐廳仍照常營業。現場的越南籍李姓婦人說，她是園區志工，平時會整理環境，曾有越南婦女帶孩子過來，阮姓老闆信佛，未聽過她自稱活佛。

檢警調查，阮女以清水治病、消除業證等說詞，說服信眾變賣家產、離開家庭，鼓吹越南籍女子帶未成年子女，以觀光簽證來台「修行」，控制行動逾期居留；前年七月，阮女涉宗教詐騙，遭越南政府列入拒絕入境對象，因此將經營重心轉向台灣，透過網路接觸越南信眾。

移民署今年二月接獲多名越南籍男子跨海報案，指妻兒受宗教影響滯留台灣，彰化地檢署五月先後搜索彰化、台中、苗栗等地，在卓蘭一處農地發現四名越南籍兒童，年約八至十四歲。

檢調發現，被害人入境後，分別被安排至卓蘭農地、田尾餐廳，從事採收、販售、清潔工作，長時間無償勞動，並遭扣留護照、限制對外聯繫與行動自由。

幼童每天清晨工作，長期失去正常的就學與成長環境，四名受害未成年人分屬三家庭，由其越南籍母親來台，三人在越南極為阮女的長期信眾，二月瞞著家人帶小孩來台。

阮女得知育有十四歲、十歲兄妹的女信眾，其丈夫已跨海報案，還親筆信說服該女子返回越南，與丈夫離婚，直言「這個業障是妳必須去償還的」、「離婚辦好後，就到尼姑庵，和孩子一起出家」，並且承諾，「未來帶著母子三人，前往印度」。在押的阮女起訴移審法院，法院裁定廿萬元交保。

兒少 宗教 越南

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