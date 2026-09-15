綠能風暴 泛新光林伯翰詐貸47億羈押

台南地檢署查出誠新綠能涉與大股東新光國際投資公司董事長林伯翰（圖）共謀詐貸，致銀行撥款四十七億元，遭聲押禁見。聯合報系資料照

台積電綠能供應商誠新綠能公司爆出積欠承包商工程款逾十億元，導致部分案場停工，受害廠商質疑資金遭挪用，陳姓負責人等五人遭收押，台南地檢署查出，大股東新光國際投資公司董事長、泛新光集團第三代成員林伯翰，涉與誠新綠能共謀詐貸銀行四十七億元，聲押禁見獲准。

檢調九月十日前往林伯翰台北市信義區透天厝豪宅搜索，帶回林男調查，林男對客觀事實未否認；另外，曾姓、楊姓男子受林伯翰指示，擔任誠新綠能旗下公司董事長，協助詐貸，一併聲押獲准。

成立於二○一九年的誠新綠能，致力太陽能光電案場開發、維運、工程及綠電銷售，在中南部有不少案場，公司股權幾經轉手後，新光國際投資公司成為大股東。董事長林伯翰也是新光集團共同創辦人林登山孫子、泛新光集團第三代成員，曾經反對台新金控與新光金控合併。

二○二二年，誠新綠能以台灣漁電共生開發規模最大業者之姿，與台北富邦銀行完成漁電共生五十六點四億元聯貸案籌募，二○二三年台積電宣布，與誠新綠能子公司誠新電力簽訂為期廿年、總量二百億度的再生能源聯合採購合約，去年誠新綠能傳出財務危機，被積欠工程款的承包商組自救會抗議。

誠新綠能陳姓負責人，劉姓、鄭姓及二名李姓誠新集團或旗下公司重要幹部，涉非法挪用集團資金，檢調今年六月搜索十四處所，聲押禁見五人獲准，七月一日再聲押邱姓被告獲准。

檢方擴大追查，本月十日指揮台南市調查處等單位搜索七處地點，約談林伯翰等十三人、提訊在押兩名被告。檢方訊後認定林伯翰及曾姓、楊姓男子，涉與陳姓負責人共謀，以假出資虛偽金流、搭配形式上股權移轉與人事安排為掩護，佯作新光集團入主誠新集團假象，藉此向聯貸銀行團辦理詐貸。

聯貸銀行團誤信不實股權結構，二○二二至二○二五年間，核貸並撥款近四十七億元（各銀行受損金額均一億元以上），檢方認為林伯翰等三人涉犯加重詐欺、洗錢及違反銀行法等罪，且有有財力能在國外生活，有逃亡與串滅證之虞，當庭逮捕聲押禁見，法院裁准羈押。