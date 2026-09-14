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違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

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張俊傑逃亡9天抓5人「背景曝光」 檢警研判：張還在境內

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，扯出違反國家安全法案，檢警專案小組追查逃亡網絡，研判張俊傑還在境內，全案目前共計約談、拘提5人到案，今下午第5名涉藏匿人犯的男子潘信義移送台北地檢署複訊，面對媒體問「拍什麼？」隨後走車道進入北檢應訊。

據悉，張俊傑逃亡迄今第9天，檢警以車追人，依藏匿人犯、毀損公物罪嫌陸續查獲陳俊偉、周煥凱、陳俊翰、陳彥安及潘信義等5人到案，檢警研判張俊傑還在境內，尚未逃離出境。

專案小組掌握，張俊傑疑在9月6日逃亡前，接觸聯繫關係良好的同事、高金助理陳俊瑋，和陳吃飯，並疑似交付可疑的隨身碟讓陳保管；陳經搜索、約談後，5萬元交保，限制住居。

檢警追查張俊傑逃亡路線，張離開大安森林公園後，換裝一路逃到中、南部，有暴力犯罪前科的周煥凱涉嫌依幕後藏鏡人指示與張見面，提供車輛作為逃亡工具，張在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，最後，在高雄岡山由男子陳俊翰駕駛豪華商務車接應載走。

檢警日前接應者周煥凱、陳俊翰到案，訊後2人均羈押禁見獲准，陳有黑幫背景，落網喊冤「只是白牌車司機」。檢警循線查獲豪華商務車車主陳彥安，他供稱以1萬元借車給陳俊翰，不知道乘客身分，經檢察官複訊後10萬元交保。

專案小組除了以車追人，也同步追查電子手鐶被破壞情況，掌握張俊傑透過中間人找上男子潘信義，專案小組在雲林拘提潘到案，今天下午移送北檢複訊。

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，男子潘信義涉藏匿人犯等罪嫌遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，男子潘信義涉藏匿人犯等罪嫌遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，男子潘信義涉藏匿人犯等罪嫌遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，男子潘信義涉藏匿人犯等罪嫌遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑 高金素梅 棄保潛逃

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