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桃機挾持割傷實習生 男認吸毒
蔡姓男子前天在桃園國際機場持水果刀，闖入國泰航空公司員工休息室，挾持實習生黃姓男子割傷腹部及手部，警方壓制逮捕蔡搜出安非他命，查出他想搭機到香港找妻小，但沒有機票，尾隨黃進入休息室，昨依傷害、恐嚇、妨害自由等罪移送，檢方聲押禁見獲准。
檢警調查，四十四歲蔡姓男子打零工為生、居無定所，妻小去年已回香港娘家，前天他前往桃園機場，向數家航空公司櫃台詢問飛往香港機票，但未明確表明要買機票，不確定身上現金是否足夠；蔡在第一航廈詢問國泰航空後，下午五時許尾隨實習生廿四歲黃姓男子進入員工休息室，持水果刀挾持黃。
黃抵抗時腹部右側及左手虎口遭割傷，航空警察獲報衝進休息室，以辣椒水、電擊槍及警棍制伏蔡，從他身上搜出安非他命一包及吸食器，黃經送醫治療已出院。
黃就讀朝陽科技大學飛行與民航人員技術系，系主任盧衍良轉述，休息室門有密碼鎖，犯嫌趁門自動關上約三秒間隙衝入，他執勤結束在休息室換裝後滑手機，遭持刀挾持，員警在休息室外部署時，犯嫌情緒越發激動且注意力轉向門外，他出手奪刀，呼叫警察進入救援，扭打過程被割傷，傷勢輕微已結痂。
蔡稱，想到香港找妻小，以為妻子有幫他買機票，詢問國泰卻沒有，進入休息室找人理論，他坦承當天上午曾施用安非他命。
桃園地檢署訊後認蔡涉傷害、攜帶兇器犯剝奪行動自由、強制、恐嚇危安等罪，嫌疑重大，居無定所，有逃亡及反覆實施之虞，聲押禁見獲准。
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