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持刀闖桃機挾人又與警對峙 法官認定3大風險裁定羈押禁見2月

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

居無定所的蔡姓男子昨午「想出國」，臨櫃購票未果，竟持預藏水果刀尾隨國泰航空實習生進入休息室挾持，桃園地檢署複訊後，認為蔡男涉有攜凶器剝奪行動自由及傷害等罪，且因妻小長年在境外，認定他有逃亡、串證及再犯風險，晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

法院指出，被告蔡男經訊問後，坦承羈押聲請書所載恐嚇危害安全、強制及攜帶凶器剝奪他人行動自由等犯行，但否認傷害罪。不過，卷內有告訴人、證人在警詢時的證述，以及現場密錄器影像、監視器畫面、告訴人傷勢照片等資料佐證，法院認為被告涉犯刑法第302條之1攜帶凶器剝奪他人行動自由、第304條第1項強制、第305條恐嚇危害安全及第277條第1項傷害等罪，犯罪嫌疑重大。

法官認為，被告目前無業、沒有固定住居所，也沒有可供聯繫的電話號碼，配偶及子女則長期居住香港，在台並無因職業形成的社會連結。法院認為，除公示送達外，日後若需合法傳喚被告到庭，實際上難以掌握其行蹤，加上親近家庭成員都在香港，若被告逃往境外，逃亡成本相對較低，因此認定有具體事實足認有逃亡之虞。

此外，法院從卷內通訊軟體對話紀錄發現，被告在案發前即曾與他人提及相關詞語，因此犯案前是否已有謀劃，以及犯罪計畫如何形成，仍有待後續傳喚證人釐清。被告接受偵訊時，對於相關訊息涵義也曾拒絕回答，法官認為其對犯罪情節仍有所保留。

法院指出，若讓被告交保在外，考量現今手機、電腦及雲端通訊普及，被告仍可能透過各種管道與證人聯絡，進而影響證人證述，因此認定有勾串證人之虞，符合刑事訴訟法第101條第1項第2款羈押原因。

再者，法官認為本案並非一般單純的情緒性衝突。被告自陳是受到家庭因素刺激而犯案，案發時攜帶刀械前往機場，並挾持告訴人長達數十分鐘，警方到場後仍持續與員警對峙；被告也坦承案發當天上午曾施用甲基安非他命。

法院認為，從整體犯案經過來看，被告犯案時情緒高度高張，且對公權力介入欠缺基本尊重與服從。若毒癮及家庭因素未改善，仍有可能因相同動機再次犯罪，因此認定具有再度實行同類犯罪的可能，符合刑事訴訟法第101條之1第1項第3、4款。

法官最後認為，即使命被告繳交高額保證金、限制住居或定期向指定機關報到，仍不足以防止棄保潛逃；科技設備監控也難與羈押的防逃效果相比。至於串證部分，被告若在外，仍可利用網路通訊軟體與證人聯繫，其他侵害較小的強制處分同樣不足以排除風險。

法院並指出，科技監控或定期報到只能掌握被告行蹤，對於被告突發性的情緒失控及暴力攻擊，無法提供即時、有效的物理防堵。綜合考量國家刑事司法權、社會秩序及公共利益，以及被告人身自由及防禦權，法院認為羈押確有必要，裁定被告自今起羈押2個月，並禁止接見通信；如不服裁定，可在10日內提起抗告。

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桃園國際機場昨午發生挾持人質事件，攻堅逮獲蔡姓男子並救出國泰航空實習生，桃園地檢署今午複訊後，晚間向桃園地院聲請羈押禁見獲准。記者陳恩惠／翻攝
桃園國際機場昨午發生挾持人質事件，攻堅逮獲蔡姓男子並救出國泰航空實習生，桃園地檢署今午複訊後，晚間向桃園地院聲請羈押禁見獲准。記者陳恩惠／翻攝

蔡男昨想出國臨櫃購票未果，竟持刀挾持國泰航空公司實習生，桃園地檢署複訊後，晚間向桃園地院聲請羈押禁見獲准。記者陳恩惠／翻攝
蔡男昨想出國臨櫃購票未果，竟持刀挾持國泰航空公司實習生，桃園地檢署複訊後，晚間向桃園地院聲請羈押禁見獲准。記者陳恩惠／翻攝

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