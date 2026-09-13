男搭火車致電110揚言殺人 鐵警鷹眼緊追速逮送辦

陳姓男子今日上午從台鐵基隆站搭區間車南下，上車後就打電話報警自稱會在車上拿利器傷人，警方調閱車站和周邊監視器畫面，掌握陳從基隆上1161班次區間車，隨後在中壢火車站衝上車逮捕陳，並在他身上搜出一把利器，逮捕過程幸無人受傷，全案依恐嚇、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

2026-09-13 20:06