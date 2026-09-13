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男搭火車致電110揚言殺人 鐵警鷹眼緊追速逮送辦

中央社／ 台北13日電

年近5旬陳姓男子（右2）13日撥打110報案專線，聲稱正在<a href='/search/tagging/2/火車' rel='火車' data-rel='/2/214776' class='tag'><strong>火車</strong></a>上且揚言要殺人，鐵路警察局緊急沿路追查，於<a href='/search/tagging/2/中壢' rel='中壢' data-rel='/2/228811' class='tag'><strong>中壢</strong></a><a href='/search/tagging/2/火車站' rel='火車站' data-rel='/2/140479' class='tag'><strong>火車站</strong></a>逮捕陳男送辦。（翻攝照片）中央社
年近5旬陳姓男子（右2）13日撥打110報案專線，聲稱正在火車上且揚言要殺人，鐵路警察局緊急沿路追查，於中壢火車站逮捕陳男送辦。（翻攝照片）中央社

警方110報案專線今天接獲年近50歲陳姓男子致電，聲稱正在火車上且揚言要殺人，緊急通報鐵路警察局偵查，經調閱監視器沿路追查，於中壢火車站1輛區間車上逮捕陳男，依法送辦。

鐵路警察局台北分局於上午9時13分接獲通報，1名男性民眾於基隆市致電110，聲稱在台鐵列車上並揚言要攻擊民眾，隨即掛斷電話，警方立即組成專案小組追查。

經查了解，涉案陳男自基隆市搭乘要前往苗栗竹南的列車，經調閱沿途相關監視器畫面查看，在掌握陳男行蹤後，於上午11時43分在中壢火車站的1輛區間車上，以刑法恐嚇公眾現行犯逮捕陳男。

據悉，陳男落網後辯稱是飲酒後開玩笑而已，並無實際犯案意圖。

全案詢後將陳男依涉恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。

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