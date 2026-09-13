女槍手開槍後由被害人丈夫接應 2人落網互推罪責雙雙遭押

易姓女子在台北市中正區水源路槍擊趙姓婦人後，在趙的陳姓丈夫接應下分頭逃跑，仍陸續遭查緝到案，2人先後落網、互推罪責，繼陳遭送辦收押，警方今依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦易，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，北院今午裁准。

據悉，台北地檢署檢察官複訊後，認定易有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，台北地院下午4時開羈押庭裁准。

全案源於9月11日下午2時許，49歲趙姓陸配從中正區水源路住處外出，遭48歲易女持槍射擊，1發子彈射穿趙手臂、卡進趙腹部，救護人員將趙送醫急救後脫險，目前觀察中。

易女犯後在趙的50歲陳姓丈夫駕車接應下逃離，易在新北市先下車，2人分頭逃跑，警方仍於9月11日、12日先後將陳、易查緝到案，2人落網互推罪責，確切犯案動機、槍彈來源等，仍待釐清。