快訊

2010參選新北市長敗給朱立倫 蔡英文：蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害

40歲新聞主播健檢驚見3公分腫瘤 確診「甲狀腺乳突癌」術後近況曝光

全球資金大逃殺？超級央行周來了 一次看懂台美央行利率決策考量

聽新聞
0:00 / 0:00

女槍手開槍後由被害人丈夫接應 2人落網互推罪責雙雙遭押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

易姓女子在台北市中正區水源路槍擊趙姓婦人後，在趙的陳姓丈夫接應下分頭逃跑，仍陸續遭查緝到案，2人先後落網、互推罪責，繼陳遭送辦收押，警方今依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦易，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，北院今午裁准。

據悉，台北地檢署檢察官複訊後，認定易有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，台北地院下午4時開羈押庭裁准。

全案源於9月11日下午2時許，49歲趙姓陸配從中正區水源路住處外出，遭48歲易女持槍射擊，1發子彈射穿趙手臂、卡進趙腹部，救護人員將趙送醫急救後脫險，目前觀察中。

易女犯後在趙的50歲陳姓丈夫駕車接應下逃離，易在新北市先下車，2人分頭逃跑，警方仍於9月11日、12日先後將陳、易查緝到案，2人落網互推罪責，確切犯案動機、槍彈來源等，仍待釐清。

台北地方法院。記者李隆揆／攝影
台北地方法院。記者李隆揆／攝影

槍擊 北市 陸配 殺人未遂 檢察官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

夫涉教唆女友射殺妻子！女槍手今移送 夫、小三落網互推罪責

北市中正區槍擊案！分居狠夫涉教唆女槍手殺妻 北檢聲押禁見

外遇殺機…夫教唆小三槍擊元配 遭收押

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

相關新聞

桃機遭挾持實習生是飛航系學生…遭割傷還原經過 趁歹徒分心主動奪刀

桃園機場昨發生持刀挾持案，1名蔡姓男子闖入國泰航空地勤辦公室挾持實習生，導致該生受傷，所幸送醫無大礙。考量學生恐有心理創傷，該生與學生家長今授權其學校老師對外還原事發經過，強調此為隨機犯案，學生與嫌犯並不相識，但仍主動出手跟歹徒拉扯，讓警察攻堅，其舉動十分勇敢，也盼外界不要有不實臆測。

台南麻豆爆隨機砍人！男持刀傷2婦又襲警 遭開2槍右腿中彈倒地哀號

台南市麻豆區今早發生王姓男子持刀隨機砍人震驚地方，據知，2名被害婦人與王嫌都是在地人並不認識，幸送醫後都已返家休養，民眾說，還好警方動作快，否則後果不堪設想。

狠男陽明山荒地絞殺女友棄屍 士林警求助媽祖1小時後尋獲遺骨

鄭姓女子上月無故失聯，家屬報警求助後，發現鄭曾和周姓男友出遊經過陽明山，警方搜山發現鄭的遺骨，周的心防隨之突破，坦承與鄭爭吵後，以童軍繩勒斃鄭，棄屍荒地，警詢後依殺人罪嫌將周送辦，士林地檢署複訊後聲押禁見獲准。

女槍手開槍後由被害人丈夫接應 2人落網互推罪責雙雙遭押

易姓女子在台北市中正區水源路槍擊趙姓婦人後，在趙的陳姓丈夫接應下分頭逃跑，仍陸續遭查緝到案，2人先後落網、互推罪責，繼陳遭送辦收押，警方今依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦易，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，北院今午裁准。

桃機持刀挾人案出動防爆小組只拉紅龍…隔不到10公尺挨批 航警曝原因

桃機12日發生男子因家庭因素前往航空公司休息室持刀挾人案，航空警察局出動防爆小組處理現場卻未疏散民眾遭批評，航警局今天表...

桃機持刀挾人男身上搜出毒品殘渣袋、吸食器 航警採檢送驗

桃機12日發生男子因家庭因素前往航空公司休息室持刀挾人案，航空警察局今天表示，已先依妨害自由及傷害罪嫌移送桃園地方檢察署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。