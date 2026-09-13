男子桃園機場持刀挾持航空公司實習生移送地檢署 檢方聲請羈押

桃園國際機場昨日傍晚傳出男子持刀闖入國泰航空公司機場員工休息室內，挾持一名男實習生，航警據報立即趕往逮捕持刀的44歲蔡男、救出人質，全案今日中午移送桃園地檢署，檢察官訊問後，認蔡男涉傷害、攜帶兇器犯剝奪行動自由、強制、恐嚇危安等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且居無定所，有逃亡及反覆實施之虞，已向桃園地方法院聲請羈押禁見。

檢方詢問查出蔡男的妻小去年就回香港娘家，蔡疑似長期居無定所，昨天自行到桃園國際機場，研判想起香港的妻小，於是每家航空公司都問買機票事宜，但是沒有明確表明要買機票，也不確定身上是否有足夠的現金，但是卻因為沒買到機票生氣。當時最後詢問的是國泰航空，碰巧黃姓實習生早走回員工休息室，於是尾隨進入並挾持人質，案發時蔡男精神一度不穩定，下午接受檢察官訊問時情緒平靜許多，知道檢察官申請羈押也沒有太多表情。