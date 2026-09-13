桃機持刀挾人男身上搜出毒品殘渣袋、吸食器 航警採檢送驗

桃機12日發生蔡姓男子持刀挾人案，蔡男遭警方制伏逮捕時，除做案用水果刀，更搜出毒品殘渣袋及吸食器，警方已經採檢送驗，並於13日下午1時許先依妨害自由及傷害罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。中央社

桃機12日發生男子因家庭因素前往航空公司休息室持刀挾人案，航空警察局今天表示，已先依妨害自由及傷害罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，同時也已採檢送驗確認是否吸毒。

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室昨天下午5時25分許，發生蔡姓男子持水果刀挾持男實習生事件，經警方啟動快打機制，並使用辣椒水、電擊槍及警棍制伏，報請桃園地檢署指揮偵辦，蔡男僅受皮肉傷，男實習生右手虎口、腹部遭割傷送醫治療，另有多名員警在過程中受傷，蔡男疑因家庭因素情緒失控。

航警局今天表示，因為夜不訊問因素，因此今天上午才進行調查，蔡男遭警方制伏逮捕時，除了做案用的水果刀，更搜出毒品殘渣袋及吸食器，警方已經採檢送驗，並於今天下午1時許先依妨害自由及傷害罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

而員警在押解蔡男上車過程中，面對媒體詢問是否要搭機找老婆買不到票而惱羞成怒、為何要挾持實習生、是否要向實習生及受傷員警道歉、毒品來源為何、是否後悔等問題，蔡男不發一語都沒有回應。

據了解，蔡男目前居無定所，四處打零工維生經濟拮据，由於家庭失和，太太與小孩之前已搭機返回香港，蔡男昨天下午4時許搭乘機捷抵達桃機，原先預計搭飛機出國探望妻小，但向航空公司詢問才發現太太並未協助購買機票，疑似因此才會情緒失控釀成大錯。

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