桃機持刀挾人案出動防爆小組只拉紅龍…隔不到10公尺挨批 航警曝原因

桃機12日發生男子持刀挾人案，航空警察局表示，防爆小組第一時間檢視影像，蔡男採拋置背包方式，排除內容物有爆裂物抗動裝置。防爆小組全程依標準流程進行，因檢測並無爆裂物等反應，排除安全上疑慮，隨即解除狀況，未造成現場旅客恐慌。（航空警察局提供）中央社

桃機12日發生男子因家庭因素前往航空公司休息室持刀挾人案，航空警察局出動防爆小組處理現場卻未疏散民眾遭批評，航警局今天表示，全程依標準流程進行且檢測無火藥反應。

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室於昨天下午5時25分許，發生蔡姓男子持水果刀挾持男實習生事件，經警方啟動快打機制，並使用辣椒水、電擊槍及警棍制伏，報請桃園地檢署指揮偵辦，蔡男僅受皮肉傷，男實習生右手虎口、腹部遭割傷送醫治療，另有多名員警在過程中受傷。男子疑因家庭因素情緒失控。

對於有民眾質疑，警方出動防爆小組處理現場卻未疏散民眾，僅用幾個紅龍隔開距離不到10公尺明顯有瑕疵。航警局今天表示，專案小組於昨天案件發生當下，回推犯嫌進入機場的監視錄影畫面，發現蔡男失序前將背包隨意拋於第一航廈入境大廳旅客區座椅上，立即通知防爆小組前往處理。

航警局說，防爆小組第一時間檢視影像，嫌犯採拋置背包方式，排除內容物有爆裂物抗動裝置。後續以爆裂物偵檢儀檢測無火藥反應，確認背包內無爆裂物。防爆小組全程依標準流程進行，如遇有火藥反應，將進行大規模疏散與隔離。因檢測並無爆裂物等反應，排除安全上疑慮，隨即解除狀況，未造成現場旅客恐慌。