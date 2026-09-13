快訊

被綠黨部點名「違紀參選者」...朱政騏開撕吳沛憶：用功一點 別瞎子摸象

桃機遭挾持實習生是飛航系學生…遭割傷還原經過 趁歹徒分心主動奪刀

民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣任顧問團長 民進黨：將開會討論

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機持刀挾人案出動防爆小組只拉紅龍…隔不到10公尺挨批 航警曝原因

中央社／ 桃園機場13日電

<a href='/search/tagging/2/桃機' rel='桃機' data-rel='/2/111221' class='tag'><strong>桃機</strong></a>12日發生男子持刀挾人案，航空警察局表示，<a href='/search/tagging/2/防爆' rel='防爆' data-rel='/2/114846' class='tag'><strong>防爆</strong></a>小組第一時間檢視影像，蔡男採拋置背包方式，排除內容物有爆裂物抗動裝置。防爆小組全程依標準流程進行，因檢測並無爆裂物等反應，排除安全上疑慮，隨即解除狀況，未造成現場旅客恐慌。（航空警察局提供）中央社
桃機12日發生男子持刀挾人案，航空警察局表示，防爆小組第一時間檢視影像，蔡男採拋置背包方式，排除內容物有爆裂物抗動裝置。防爆小組全程依標準流程進行，因檢測並無爆裂物等反應，排除安全上疑慮，隨即解除狀況，未造成現場旅客恐慌。（航空警察局提供）中央社

桃機12日發生男子因家庭因素前往航空公司休息室持刀挾人案，航空警察局出動防爆小組處理現場卻未疏散民眾遭批評，航警局今天表示，全程依標準流程進行且檢測無火藥反應。

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室於昨天下午5時25分許，發生蔡姓男子持水果刀挾持男實習生事件，經警方啟動快打機制，並使用辣椒水、電擊槍及警棍制伏，報請桃園地檢署指揮偵辦，蔡男僅受皮肉傷，男實習生右手虎口、腹部遭割傷送醫治療，另有多名員警在過程中受傷。男子疑因家庭因素情緒失控。

對於有民眾質疑，警方出動防爆小組處理現場卻未疏散民眾，僅用幾個紅龍隔開距離不到10公尺明顯有瑕疵。航警局今天表示，專案小組於昨天案件發生當下，回推犯嫌進入機場的監視錄影畫面，發現蔡男失序前將背包隨意拋於第一航廈入境大廳旅客區座椅上，立即通知防爆小組前往處理。

航警局說，防爆小組第一時間檢視影像，嫌犯採拋置背包方式，排除內容物有爆裂物抗動裝置。後續以爆裂物偵檢儀檢測無火藥反應，確認背包內無爆裂物。防爆小組全程依標準流程進行，如遇有火藥反應，將進行大規模疏散與隔離。因檢測並無爆裂物等反應，排除安全上疑慮，隨即解除狀況，未造成現場旅客恐慌。

防爆 桃機 國泰航空

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／桃機第一航廈驚傳44歲男持刀狹持實習生 航警霹靂小組火速解圍

影／桃機驚魂！國泰航空實習生遭挾持「腹部疑25公分刀傷」 莽男犯案原因曝

影／桃機持刀挾持人質案...國泰實習生遭劃25公分刀傷 蔡嫌今移送桃檢

歹徒闖地勤休息室！桃機驚傳實習員工遭持刀挾持 國泰航證實

相關新聞

台南麻豆爆隨機砍人！男持刀傷2婦又襲警 遭開2槍右腿中彈倒地哀號

台南市麻豆區今早發生王姓男子持刀隨機砍人震驚地方，據知，2名被害婦人與王嫌都是在地人並不認識，幸送醫後都已返家休養，民眾說，還好警方動作快，否則後果不堪設想。

狠男陽明山荒地絞殺女友棄屍 士林警求助媽祖1小時後尋獲遺骨

鄭姓女子上月無故失聯，家屬報警求助後，發現鄭曾和周姓男友出遊經過陽明山，警方搜山發現鄭的遺骨，周的心防隨之突破，坦承與鄭爭吵後，以童軍繩勒斃鄭，棄屍荒地，警詢後依殺人罪嫌將周送辦，士林地檢署複訊後聲押禁見獲准。

男子桃機持刀挾人！飛航系學生遭割傷還原經過 趁歹徒分心主動奪刀

桃園機場昨發生持刀挾持案，1名蔡姓男子闖入國泰航空地勤辦公室挾持實習生，導致該生受傷，所幸送醫無大礙。考量學生恐有心理創傷，該生與學生家長今授權其學校老師對外還原事發經過，強調此為隨機犯案，學生與嫌犯並不相識，但仍主動出手跟歹徒拉扯，讓警察攻堅，其舉動十分勇敢，也盼外界不要有不實臆測。

桃機持刀挾人案出動防爆小組只拉紅龍…隔不到10公尺挨批 航警曝原因

桃機12日發生男子因家庭因素前往航空公司休息室持刀挾人案，航空警察局出動防爆小組處理現場卻未疏散民眾遭批評，航警局今天表...

桃機持刀挾人男身上搜出毒品殘渣袋、吸食器 航警採檢送驗

桃機12日發生男子因家庭因素前往航空公司休息室持刀挾人案，航空警察局今天表示，已先依妨害自由及傷害罪嫌移送桃園地方檢察署...

男子桃園機場持刀挾持航空公司實習生移送地檢署 檢方聲請羈押

桃園國際機場昨日傍晚傳出男子持刀闖入國泰航空公司機場員工休息室內，挾持一名男實習生，航警據報立即趕往逮捕持刀的44歲蔡男、救出人質，全案今日中午移送桃園地檢署，檢察官訊問後，認蔡男涉傷害、攜帶兇器犯剝奪行動自由、強制、恐嚇危安等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且居無定所，有逃亡及反覆實施之虞，已向桃園地方法院聲請羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。