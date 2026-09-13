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狠男陽明山荒地絞殺女友棄屍 士林警求助媽祖1小時後尋獲遺骨

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

周男駕車載送鄭女前往<a href='/search/tagging/2/陽明山' rel='陽明山' data-rel='/2/105346' class='tag'><strong>陽明山</strong></a>。圖／警方提供
周男駕車載送鄭女前往陽明山。圖／警方提供
鄭姓女子上月無故失聯，家屬報警求助後，發現鄭曾和周姓男友出遊經過陽明山，警方搜山發現鄭的遺骨，周的心防隨之突破，坦承與鄭爭吵後，以童軍繩勒斃鄭，棄屍荒地，警詢後依殺人罪嫌將周送辦，士林地檢署複訊後聲押禁見獲准。

警方調查，39歲鄭女8月16日無故失聯，家屬報警尋人，9月10日指鄭曾和37歲周姓男友出遊到過陽明山，且鄭手機定位最後出現在台北市士林區，檢警獲報搜山尋人，同步拘提周到案調查，員警9月11日下午6時許在平菁街一處私人土地、貨櫃屋旁發現鄭女遺骨，周原本態度敷衍，也因案情出現突破而坦承犯行。

據悉，周、鄭交往後經常吵架，周8月16日駕駛汽車載鄭外出散心，鄭一去不返，家屬發現鄭失聯，先將鄭的資料上傳網路請求網友協尋，9月5日也曾到新北市警局蘆洲分局通報鄭失蹤，9月10日又向台北市警局士林分局報案指出鄭失蹤前曾到過陽明山。

期間，鄭的家屬持續向周男打聽鄭行蹤，但發現周態度消極，甚至要家屬「別再問我」；周提及8月16日與鄭外出時，曾到新北淡水、三芝等地散心，後來2人在陽明山馬槽橋附近爭吵，鄭下車自行離去；家屬另考量鄭手機定位最後出現在士林區，最終決定向士林分局警方求助。

警方獲報後研判鄭凶多吉少，仍依據情資展開搜山，專案小組9月11日凌晨拘提周到案調查，周態度消極，堅稱不知鄭去向，直到當天下午，警方有感偵辦進度停滯，撥空到士林慈諴宮拜拜、祈求盡快順利破案，1小時後搜山人員傳回捷報。

員警在平菁街一帶某私人土地內的貨櫃屋旁，發現一副白骨、一件白色長褲和童軍繩，初步比對發現與鄭女失蹤時衣著特徵相符。

周得知警方尋獲遺骨，態度旋即軟化，坦言他與鄭爭吵後，想起友人曾說陽明山上有塊土地人煙罕至、管理不易，便將鄭載到該處，2人下車談判後，周趁鄭背對自己，持童軍繩從後方勒斃鄭，棄屍現場，後續還將鄭手機通訊軟體註銷、賣掉出遊汽車等，規避查緝。

檢方9月12日完成遺體相驗，複訊後認周涉嫌殺人、遺棄屍體罪，罪嫌重大，有逃亡、滅證、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，士林地院審理後裁准。

媽祖 棄屍 女友 陽明山

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