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男子疑幻覺報警稱車內藏人 反遭北市警查獲毒駕與近百包毒品

中央社／ 台北13日電

北市蔡姓男子昨晚駕車行經北市文山區時疑似產生幻覺，懷疑有人躲藏車內並向警方報案。員警到場排除藏人，但蔡男突然激動狂奔，員警管束後查出他涉嫌毒駕，並在車內查獲近百包毒品

台北市警察局文山第二分局景美派出所昨晚8時許接獲蔡姓男子報案，稱其駕車行經景華街一帶時，發現有人躲藏於車內，請求警方協助。

警方獲報立即趕赴現場，只見蔡男座車停在道路中央，他則在車旁全身冒汗、精神慌張，反覆向警方聲稱周邊車輛都有藏人，警方見蔡男語無倫次、心神不寧，欲再進一步詢問時，蔡男突然情緒激動、奔跑，隨即遭員警實施管束。

警方對蔡男實施唾液毒品快篩後呈陽性反應，警方隨後又在蔡男車內查獲毒品卡西酮咖啡包86包、愷他命6袋及施用工具。警方也排除蔡男座車內有藏人，經調閱周邊監視器畫面亦無相關情事，全案將依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

文山二分局表示，警方將持續強化毒品查緝及毒駕取締工作，對於酒駕、毒駕等危害公共安全違法行為，秉持零容忍立場依法嚴正執法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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