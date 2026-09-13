影／桃機持刀挾持人質案...國泰實習生遭劃25公分刀傷 蔡嫌今移送桃檢

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室昨天驚傳挾持人質案，1名蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀闖入國泰航空員工休息室，挾持1名實習生，最後遭霹靂小組制伏，該嫌犯也在下午移送桃園地檢署偵訊。

遭波及的國泰航空實習生左手虎口遭利刃割傷外，腹部疑似有長達25公分的刀傷，已送醫治療，完成相關筆錄後，航警也將釐清嫌犯是否涉及妨害自由、恐嚇及傷害等罪責。

航警局強調因應此次治安事件，航警局立即強化第一、第二航廈安全維護勤務，提高機場見警率及巡邏密度，共計增加42人次警力，由保安大隊員警加強航廈及周邊區域巡守，全面提升機場安全防護。航警局表示，除增加巡邏警力外，勤務部署也結合霹靂小組警力，持MP5衝鋒槍及臂盾執行機動警戒，強化對突發事件的應變及處置能力，確保旅客及機場航站安全。