夫涉教唆女友射殺妻子！女槍手今移送 夫、小三落網互推罪責

易姓女子前天在台北市中正區水源路槍擊趙姓婦人，在趙婦的陳姓丈夫接應下逃離，後續分頭逃跑仍陸續落網，據悉陳、易因婚外情犯案，落網後卻互推罪責，警詢後皆依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

警方初步偵詢後，今早10時許將易移送北檢偵辦。圖／讀者提供

警方調查，49歲趙姓陸配9月11日下午2時許從中正區水源路住處外出，在家門口遭槍擊，子彈穿過趙手臂、卡進腹部，警、消獲報介入後將趙送往台大醫院急救，順利撿回一命，目前無生命危險。

檢警追查發現，槍手犯後搭乘汽車離開，車籍資料顯示該車由趙婦的50歲陳姓丈夫所有，懷疑陳男涉有重嫌。專案人員以車追人，案發當晚6時許即在國道泰安休息站查獲陳男，另查知槍手48歲易女在逃跑途中提前下車，仍躲藏新北市，9月12日上午10時許在新北三重將易查緝到案。

據悉，陳男原本老神在在、態度消極，但見檢警事證明確，態度逐步軟化，從否認涉案轉為將罪責推給易，警方詢後依殺人未遂、槍砲等罪將其送辦，北檢訊後認其有逃亡、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

易則指稱，她近期以為自己因案被通緝，所以經濟狀況依靠陳接濟，但陳最近經常向她抱怨趙，她考慮經濟狀況，所以答應給趙一個教訓，並未想要致人於死，做案用槍彈也是陳提供的。警方初步偵詢後，今早10時許將易移送北檢偵辦。