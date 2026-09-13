影／桃機挾持人質事件後 航警局提高見警率持衝鋒槍加強維安

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室昨天驚傳挾持人質案，航警局強調因應此次治安事件，航警局立即強化第一、第二航廈安全維護勤務，提高機場見警率及巡邏密度，共計增加42人次警力，由保安大隊員警加強航廈及周邊區域巡守，全面提升機場安全防護。

航警局表示，除增加巡邏警力外，勤務部署也結合霹靂小組警力，持MP5衝鋒槍及臂盾執行機動警戒，強化對突發事件的應變及處置能力，確保旅客及機場航站安全。

航警局強調，維護桃園國際機場安全是航警責無旁貸的使命，不會因單一事件而鬆懈，後續將持續強化警力部署及各項安全勤務，提升機場整體安全防護及突發事件應變能力，全力守護國門安全，讓旅客安心、放心進出桃園機場。