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高雄轎車右轉沒打方向燈遭警攔查 駕駛沒事、女乘客卻被上銬原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子昨晚8時50分駕車搭載友人謝姓女子和劉姓男子，行經高市十全一路右轉自由一路時未打方向燈，適員警在路口停紅燈撞見趨前攔查，眼尖瞄到謝女座位處門把有一顆依托咪酯煙彈，謝坦承持有遭上銬，另林、劉2難被帶回採尿送驗。

林姓男子昨晚駕車行經高市十全一路右轉自由一路時未打方向燈，警方撞見攔查，在副駕駛座的謝女座位查獲依托咪酯煙彈，將謝逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
林姓男子昨晚駕車行經高市十全一路右轉自由一路時未打方向燈，警方撞見攔查，在副駕駛座的謝女座位查獲依托咪酯煙彈，將謝逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

三民一警分局十全所員警昨晚8時50分許，巡邏行經十全一路與自由一路口停等紅綠燈時，發現林姓男子（45歲）駕車轉彎未依規定使用方向燈，遂上前實施攔查。

當時林男的友人謝姓女子（50歲）坐在副駕駛座，另劉姓男子（45歲）坐後座，警方要求3人「下車一下」，並追問「有無東西？」（指違禁品），林回「沒啦」，但警方眼尖瞄到謝女座位處的門把有一顆電子煙彈，謝女當場無法狡辯，坦承持有。警方逮人過程，被網友目擊拍PO網。

電子煙彈經警方檢驗，確認煙油成分為一級毒品依托咪酯，當場依法查扣並將謝女逮捕，全案警詢後將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送高雄地檢署偵辦；另林、劉2男被帶回派出所採尿送驗。

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林姓男子昨晚駕車行經高市十全一路右轉自由一路時未打方向燈，警方撞見攔查，在副駕駛座的謝女座位查獲依托咪酯煙彈。記者石秀華／翻攝
林姓男子昨晚駕車行經高市十全一路右轉自由一路時未打方向燈，警方撞見攔查，在副駕駛座的謝女座位查獲依托咪酯煙彈。記者石秀華／翻攝

高雄 乘客 紅燈

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